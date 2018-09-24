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Балтинвестбанк планирует продать "Холидей Инн Самара" за 700 млн рублей

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Балтинвестбанк планирует продать гостиницу "Холидей Инн Самара" уже этой осенью через процедуру открытых торгов, пишет "Самарское обозрение".

Гостиница площадью порядка 22 тыс. кв. м включает 177 номеров. Кроме того, в отеле функционирует зона конференц-залов и ресторанная зона. Оператором гостиницы является ООО "МТЛ-Отель". Компания на протяжении последних нескольких лет стабильно генерирует выручку в районе 300 млн рублей.

Изначально собственником объекта выступала "ВБМ-групп" Андрея Ищука, которая и занималась строительством отеля. Из-за финансовых проблем Ищук был вынужден уступить свой бизнес, в том числе и гостиницу, московскому инвестору Сергею Мамедову, согласившемуся взять на себя долговые обязательства бенефициара "ВБМ". Мамедов, в свою очередь, передал "Холидей Инн" вместе с долотным бизнесом бенефициарам Балтинвестбанка и "СПЗ-Групп", самарскому бизнесмену Александру Швидаку и его партнеру Вадиму Егиазарову. Бизнесмены активно использовали отель в собственных финансовых схемах. Здание отеля было внесено Швидаком в капитал банка, остро нуждавшегося в капитализации. Инженерные сети и собственно гостиничные активы бенефициары "ВБМ-групп" сдали в залог холдингу "Орими" в качестве гарантии возврата депозита в 900 млн рублей. После краха БИБа, санацию которого доверили АбсолютБанку, вопрос, кто же, собственно, контролировал самарский отель, стал весьма актуален. В результате сторонам удалось договориться, и контроль над гостиницей консолидировал формально БИБ, а по сути дела — управлявший им АбсолютБанк.

Для Балтинвестбанка отель является непрофильным бизнесом, и банкиры предпочли от него избавиться. Как сообщил "СО" источник, близкий к руководству АбсолютБанка, в октябре–ноябре этого года будут объявлены открытые торги по продаже отеля. Источник подчеркнул, что гостиница будет продаваться как единый комплекс. "Политика банка — продавать активы именно через открытые торги. С помощью этого инструмента удается более эффективно реализовывать активы", — пояснил источник. Цену "Холидей Инн" собеседник издания не назвал. По его словам, "окончательно она будет понятна в ходе торгов. Банк планирует выручить за отель порядка 700 млн рублей".

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