Балтинвестбанк планирует продать "Холидей Инн Самара" за 700 млн рублей

Балтинвестбанк планирует продать гостиницу "Холидей Инн Самара" уже этой осенью через процедуру открытых торгов, пишет "Самарское обозрение".

Гостиница площадью порядка 22 тыс. кв. м включает 177 номеров. Кроме того, в отеле функционирует зона конференц-залов и ресторанная зона. Оператором гостиницы является ООО "МТЛ-Отель". Компания на протяжении последних нескольких лет стабильно генерирует выручку в районе 300 млн рублей.

Изначально собственником объекта выступала "ВБМ-групп" Андрея Ищука, которая и занималась строительством отеля. Из-за финансовых проблем Ищук был вынужден уступить свой бизнес, в том числе и гостиницу, московскому инвестору Сергею Мамедову, согласившемуся взять на себя долговые обязательства бенефициара "ВБМ". Мамедов, в свою очередь, передал "Холидей Инн" вместе с долотным бизнесом бенефициарам Балтинвестбанка и "СПЗ-Групп", самарскому бизнесмену Александру Швидаку и его партнеру Вадиму Егиазарову. Бизнесмены активно использовали отель в собственных финансовых схемах. Здание отеля было внесено Швидаком в капитал банка, остро нуждавшегося в капитализации. Инженерные сети и собственно гостиничные активы бенефициары "ВБМ-групп" сдали в залог холдингу "Орими" в качестве гарантии возврата депозита в 900 млн рублей. После краха БИБа, санацию которого доверили АбсолютБанку, вопрос, кто же, собственно, контролировал самарский отель, стал весьма актуален. В результате сторонам удалось договориться, и контроль над гостиницей консолидировал формально БИБ, а по сути дела — управлявший им АбсолютБанк.

Для Балтинвестбанка отель является непрофильным бизнесом, и банкиры предпочли от него избавиться. Как сообщил "СО" источник, близкий к руководству АбсолютБанка, в октябре–ноябре этого года будут объявлены открытые торги по продаже отеля. Источник подчеркнул, что гостиница будет продаваться как единый комплекс. "Политика банка — продавать активы именно через открытые торги. С помощью этого инструмента удается более эффективно реализовывать активы", — пояснил источник. Цену "Холидей Инн" собеседник издания не назвал. По его словам, "окончательно она будет понятна в ходе торгов. Банк планирует выручить за отель порядка 700 млн рублей".