Производственные службы аэропорта "Курумоч" готовятся к работе в осенне-зимний период.

Совсем скоро специалистам службе наземного обслуживания предстоит вновь проводить противообледенительную обработку самолетов, потому профилактику проходят все машины-диайсеры аэропорта. Кроме того, перед началом зимнего сезона проходит отбор проб из запасов протиообледенительной жидкости, которая должна получить паспорт пригодности. Согласно действующим нормативам, аэропорт круглогодично должен иметь нескончаемый запас реагента на 10 дней, для зимы 2018-2019 аэропорт закупает около 300 тонн.

Готовится к зиме и аэродромная служба: обновлена дневная маркировка аэродрома, закуплен жидкий и гранулированный реагент. После того, как была введена в эксплуатацию вторая ВПП, площадь уборки оставляет почти миллион квадратных метров. В свою очередь служба спецтранспорта и ремонта готовит парк техники: работоспособность аэропорта Самары зимой будут обеспечивать два десятка специализированных машин.

Как отмечают в пресс-службе аэропорта, официальное и фактическое наступление осенне-зимнего сезона в Курумоче не совпадают. Во всех аэропортах осенне-зимняя навигация начинается в последние выходные октября, а резкие похолодания и первый снег в Самаре, то есть фактическое начало работ спецтехники, регулярно происходит в первой декаде октября. Уборка аэродромной инфраструктуры в осенне-зимнем режиме проводится в круглосуточном режиме.

По действующим нормативам для поддержания летной годности аэродрома максимальная высота свежевыпавшего снега не должна превышать 12 мм. Поэтому при первых же признаках снегопада техника переходит в "патрульный" режим, поддерживая чистоту взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок и перрона независимо от времени суток.