Производственные службы аэропорта "Курумоч" готовятся к работе в осенне-зимний период.

Совсем скоро специалистам службе наземного обслуживания предстоит вновь проводить противообледенительную обработку самолетов, потому профилактику проходят все машины-диайсеры аэропорта. Кроме того, перед началом зимнего сезона проходит отбор проб из запасов протиообледенительной жидкости, которая должна получить паспорт пригодности. Согласно действующим нормативам, аэропорт круглогодично должен иметь нескончаемый запас реагента на 10 дней, для зимы 2018-2019 аэропорт закупает около 300 тонн.
Готовится к зиме и аэродромная служба: обновлена дневная маркировка аэродрома, закуплен жидкий и гранулированный реагент. После того, как была введена в эксплуатацию вторая ВПП, площадь уборки оставляет почти миллион квадратных метров. В свою очередь служба спецтранспорта и ремонта готовит парк техники: работоспособность аэропорта Самары зимой будут обеспечивать два десятка специализированных машин.
Как отмечают в пресс-службе аэропорта, официальное и фактическое наступление осенне-зимнего сезона в Курумоче не совпадают. Во всех аэропортах осенне-зимняя навигация начинается в последние выходные октября, а резкие похолодания и первый снег в Самаре, то есть фактическое начало работ спецтехники, регулярно происходит в первой декаде октября. Уборка аэродромной инфраструктуры в осенне-зимнем режиме проводится в круглосуточном режиме.
По действующим нормативам для поддержания летной годности аэродрома максимальная высота свежевыпавшего снега не должна превышать 12 мм. Поэтому при первых же признаках снегопада техника переходит в "патрульный" режим, поддерживая чистоту взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок и перрона независимо от времени суток.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.