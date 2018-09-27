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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В III квартале 2018 г. цены на жилье в регионе выросли меньше чем в среднем по стране

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты портала недвижимости Domofond.ru подвели итоги III квартала на вторичном рынке жилья России. Специалисты проанализировали данные по ценам предложения на вторичное жилье в 82 регионах.

По данным исследования цена предложения в расчете за 1 кв. м продолжила расти: в сентябре она оказалась на 1,4% выше, чем в июне. В расчете за квартал рост составил 1,1%.

В Самарской области цены на жилье выросли меньше, чем в целом по стране — всего на 0,6%. Если во втором квартале цена 1 кв. м составляла 49,5 тыс. руб., то в третьем квартале — 49,8 тыс. рублей.

Всего по стране квартальное снижение цен зафиксировано в 18 регионах, повышение — в 62. Лидером среди регионов по росту стоимости квадратного метра стала Сахалинская область.

По итогам III квартала 2018 года жилье здесь подорожало на 5,1%: с 93,7 тыс. руб. до 98,5 тысяч за квадратный метр. На втором месте Санкт-Петербург (средняя цена поднялась на 2,8%, до 119,7 тыс. руб. за 1 кв. метр).

Самое значительное снижение цен — на 1,2% — произошло в Курганской области (с 35, 9 тыс руб. до 35,5 тыс за квадратный метр). Второе место по падению стоимости вторичного жилья заняла Северная Осетия (-1%), третье — Челябинская область (-0,6%).

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