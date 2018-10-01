Четвертый этап реконструкции ул. Ташкентской выполнит "Балтийская строительная компания-СПб"

В конце прошлой недели министерство транспорта Самарской области определило подрядчика, который завершит реконструкцию участка ул. Ташкентской от Московского шоссе до ул. Стара-Загора.

За месяц на аукцион была подана всего одна заявка, поэтому формально торги признали несостоявшимися, однако конкурсная комиссия рекомендовала заключить с компанией контракт.

Работы выполнит АО "Балтийская Строительная Компания-Спб", входящая в ГК "Волгатрансстрой".

Цена контракта составила 147,4 млн рублей. Работы должны начаться в октябре 2018 г. и завершиться к концу сентября 2019 года.

В перечень работ вошли восстановление и закрепление трассы, в том числе рубка деревьев, освобождение территории строительства от существующих сооружений, вынос и защита силовых кабелей, переустройство бытовой и дождевой канализации, водопровода и электроосвещения, непосредственно строительство дороги устройство тротуаров и последующее благоустройство территории.

Согласно аукционной документации протяженность дороги составляет 660 м, предусмотрено по две полосы движения как в прямом, так и в обратном направлении, устройство тротуаров площадью 4,8 тыс. кв. м, установка 34 дорожных знаков и 730,1 кв. м тактильной плитки, 160 п. м пешеходного ограждения и обустройство двух трамвайных остановок.

Напомним, реконструкция ул. Ташкентской от проспекта Карла Маркса до ул. Г. Димитрова ведется с 2016 года. Участок от ул. Солнечной до больницы им. Середавина был реконструирован перед чемпионатом мира по футболу в 2017 г., а весной 2018 г. было открыто движение по новому путепроводу через ул. Демократическую.