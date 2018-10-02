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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самая дорогая квартира в Самаре стоит 69,5 млн рублей

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара заняла второе место в ТОП-10 рейтинга регионов ПФО с самыми дорогими квартирами. Рейтинг субъектов ПФО по максимальной стоимости квартир на "вторичке" подготовили эксперты ЦИАН.

"С приходом осени на вторичном элитном рынке Приволжского федерального округа значительно увеличилось количество дорогих предложений. Если в августе в топ-20 российских регионов с самыми высокими ценами на жилье вошли только три субъекта ПФО, то на сегодняшний день сразу шесть регионов преодолевают порог отсечки в 40 млн рублей", - отмечается в исследовании.

В топ-10 рейтинга регионов ПФО с самыми дорогими квартирами вошли Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Саратовская область, Пермский край, Кировская область, Пензенская область, Чувашская и Удмуртская республики. Максимальная стоимость лотов на вторичном рынке в этих субъектах варьируется от 27 млн до 119 млн рублей. А диапазон площадей самых дорогих квартир составляет от 100 кв. м до 600 кв. метров.

Лидером рейтинга регионов ПФО с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке стал Татарстан. Причем отрыв от ближайшего конкурента составил почти 50 млн рублей. За 119 млн руб. в Казани можно приобрести двухуровневый пентхаус площадью 320 кв. метров. Лот расположен рядом с Музеем 1000-летия Казани и набережной реки Казанки.

Самарской области досталось второе место. Самое дорогое жилье в этом регионе обойдется в 69,5 млн рублей, оно расположено в центре Самары (ул. Братьев Коростелевых). Помимо того что данная квартира имеет максимальный ценник, она является также и самой просторной в данном рейтинге - ее площадь составляет 600 "квадратов".

Из 14 регионов ПФО в первую десятку не вошли Ульяновская область, республики Мордовия и Марий Эл, а также Оренбургская область. Из них только Ульяновск смог преодолеть отметку в 20 млн руб. - самая дорогая квартира в этом городе выставлена на продажу за 23 млн рублей. В остальных трех субъектах стоимость наиболее дорогостоящих лотов составляет от 15,5 млн до 16 млн рублей.

Гид потребителя

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Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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Уберите уже его из города насовсем.

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