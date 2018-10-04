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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Чапаевске капитально ремонтируют дорогу "Самара-Волгоград" - Чапаевск 1

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 октября, представители чапаевской администрации, общественных организаций и компании-подрядчика оценили ход ремонта участка трассы "Самара-Волгоград" — Чапаевск 1, которая является подъездной дорогой к Чапаевску.

Ее приводят в порядок в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Дорога "Самара-Волгоград" — Чапаевск 1 имеет большое значение для городского округа: она соединяет поселок Нагорный с Чапаевском, а также является основной дорогой для дачников. В связи с процессами "маятниковой миграции" населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации - Самаре и Тольятти, важна дорога, по которой люди каждый день ездят на работу.

Руководитель департамента строительства Чапаевска Александр Пономарев рассказал, что участок трассы долгое время не ремонтировался и был в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, там не было тротуаров и освещения.

В этом году дорога вошла в список объектов федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", которые должны быть отремонтированы в этом году. И в августе подрядчик ООО "Стройсервис" приступил к работам. Компании выделили 146,8 млн рублей. Средства пошли на капитальный ремонт участка протяженностью 3,23 км.

Директор ООО "Стройсервис" Михаил Цыбин сообщил, что уже устроен нижний слой дорожного покрытия, сделано уширение дороги, укреплены искусственные сооружения и отремонтированы водопропускные трубы.

"К концу этой недели мы планируем приступить к укладке верхнего слоя асфальта, — рассказал Михаил Цыбин. — Кроме того, будут установлены 134 световые опоры, устроены пешеходные дорожки и тротуары с двух сторон рядом с проезжей частью. Тротуаров здесь раньше не было совсем. Будут обустроены и 10 остановок общественного транспорта".

По контракту, все работы подрядчик обязуется завершить к 31 октября этого года.

Хоть ремонт еще не закончен, обновленная дорога уже получила положительные оценки от жителей. Председатель общественной организации Союз женщин Чапаевск" Нина Артюкова отметила, что благодаря федеральному проекту, будет отремонтирована не только дорога, но и сделаны тротуары и дорожки. А это крайне важно, так как по обе стороны от трассы расположены дачи. При этом у жителей есть и предложения.

"Ремонтом не предусмотрено устройство спусков к дачному массиву и для людей будет проблематично подъезжать к своим участкам. Хотелось бы, чтобы эту проблему смогли решить", — подчеркнула Нина Артюкова.

Пожелание жителей будет учтено, работы будут проведены до конца октября.

Кроме того, в рамках БКД приведен в порядок еще один участок трассы "Самара-Волгоград". Это подъездная дорога к Новокуйбышевску. На капитальный ремонт 7,46 км дороги "Самара-Волгоград" — Новокуйбышевск 2 направлено 160,2 млн рублей. Здесь подрядчиком также является "Стройсервис". Строители заменили дорожную одежду, нанесли разметку и установили барьерные ограждения, а также отремонтировали водопропускные трубы. Ремонт на этом участке уже завершен и дорога находится на этапе приемки работ.

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