Остатки девелоперского проекта "Самара-Центр" на месте бывшего СПЗ-4 продадут за 1 млрд рублей

Площадку бывшего СПЗ-4, на которой планировалось строительство элитного квартала "Самара-Центр", продадут на торгах за 1 млрд руб., пишет "Самарское обозрение".

Напомним, к 2021 г. на площадке, владельцами которой выступали самарский бизнесмен Александр Швидак и его партнер Вадим Егиазаров, должны были появиться жилой комплекс общей площадью около 500 тыс. кв. м, торгово-развлекательный комплекс площадью 86 тыс. кв. м, отель 3-4 звезды на 200 номеров, общественно-деловая и общественно-социальная зоны и многое другое. Однако с реализацией проекта возникли проблемы, во многом из-за отсутствия желающих инвестировать в столь масштабную стройку.

Как пишет "СО", пока искомый инвестор не находился, бизнесмены использовали высвободившийся земельный участок в собственных финансовых схемах. Дело в том, что параллельно Швидак и Егиазаров пытались развивать и другие проекты в различных сферах. Делали они это на заемные средства, взятые, как правило, в Балтинвестбанке, бенефициарами которого являлись. В качестве обеспечения по привлекаемым кредитам партнеры закладывали землю СПЗ. Как следствие, значительная часть участка оказалась в залоге у БИБа.

Со временем владельцы "Самара-Центра" отказались от планов строительства "города-сада" и даже выразили готовность распродать землю СПЗ-4 по частям, но желающих купить ее не находилось. В то же время в Балтинвестбанке стартовал процесс санации, вести который доверили Абсолют Банку. В ходе ревизии выяснилось, что большая часть кредитов банка досталась его бенефициарам, которые в итоге задолжали БИБу более 13 млрд рублей. Гасить долги новые хозяева банка рассчитывали за счет имущества его бывших владельцев, в том числе площадки СПЗ-4. При этом Швидаку и Егиазарову удалось достичь компромисса с менеджментом БИБа. Пообещав передать активы, партнеры сохранили оперативный контроль над бизнесом через схемы банкротства.

В конце 2016 г. БИБу удалось реализовать часть территории. По информации "СО", порядка 4 га выкупил германский ритейлер Selgros, намеревавшийся построить здесь торговый центр. В 2018 г. управленцы Балтинвестбанка, видимо, решили форсировать распродажу заводской территории. В мае ими подан иск о банкротстве "Самара-Центра". Согласно данным судебных документов, сумма долга "Самара-Центра" перед БИБом составляет 1,3 млрд рублей. Сама компания уже не могла вести какие-либо расчеты с кредиторами. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 г. выручка предприятия составила только 25 млн руб. при убытке более 135 млн рублей. При этом компания набрала займов на сумму порядка 2 млрд рублей.

В августе 2018 г. в компании стартовал процесс банкротства, а управляющим назначена Наталья Петрыкина. 26 сентября она объявила о проведении торгов по продаже недвижимости "Самара-Центра", находящейся в залоге у БИБа. На торги предлагаются три лота, состоящие из 30 земельных участков площадью 13,6 га, а также нескольких чудом уцелевших зданий и объектов инфраструктуры. За все три лота управляющая хочет выручить 1,28 млрд рублей. Большая часть земли и несколько строений на ней реализуются одним лотом за 1,1 миллиарда. Торги будут проходить с 1 октября по 2 ноября 2018 года.

Судя по всему, организаторы торгов сделали все, чтобы минимизировать риски участия сторонних инвесторов. На продажу выставлена лишь часть, хоть и весьма значительная, территории СПЗ-4. Часть продаваемых участков не имеет между собой общих границ, что значительно осложняет их комплексное освоение. Почему при этом на торги не выставляются другие объекты недвижимости СПЗ, не совсем понятно. По оценкам экспертов, в данном случае продавать площадку имело смысл либо полностью, либо множеством мелких лотов.