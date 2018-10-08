Гузель Яхина представила в Самаре свой новый роман "Дети мои"

Уже с первым романом "Зуйлеха открывает глаза" стало понятно, что в России появился новый сильный писатель. Книга стала бестселлером, получила главные литературные награды, и одобрение критиков. Уже сейчас по нему снимают телефильм с Чулпан Хаматовой и Сергеем Маковецким. В мае 2018 г. на книжных полках появился новый роман Гузели Яхиной "Дети мои". Он окончательно закрепил за ней статус одного из самых интересных писателей современной России. Критика снова была благосклонна, а знаменитый режиссер Алексей Учитель уже приобрел права на экранизацию романа.

Осторожно спойлеры

В поддержку романа "Дети мои" Гузель Яхина устроила небольшое турне по России, и посетила несколько поволжский городов. Это особенно интересно, учитывая, что одним из главных персонажей нового романа является Волга.

6 октября Гузель посвятила Самаре. Сначала она выступила в Самарском университете, а потом провела творческую встречу в книжном магазине "Метида" в ТЦ "Империя". График у писательницы в этот день был изматывающий. В Университете она выступала со сцены и отвечала на сложные вопросы профессиональных филологов и студентов. Вторая встреча проходила в уютном формате — в книжный магазин пришли поклонники писательницы, и каждый вопрос начинался со слов благодарности. Эта встреча заняла примерно два часа, плюс писательница уделила внимание каждому, кто пришел за автографом и фотографией. Тем не менее, Гузель нашла несколько минут для небольшого интервью Волга Ньюс.

Первый же вопрос, который захотелось задать Гузели Яхиной после творческой встречи в книжном магазине, был связан с тем, как она относится к спойлерам, то есть к преждевременному раскрытию основных сюжетных линий. Потому что в самом начале встречи писательница беззастенчиво говорила про важные сюжетные повороты из романа "Дети мои". Книга появилась только в мае, и еще не все успели ее прочитать. Многие, кто пришел на встречу, купили роман только что, поэтому они были, мягко говоря, растерянны.

"Дело же совсем не в сюжете, — отвечает Гузель Яхина. — Я просто хотела дать некоторые из ключей к роману. Для того, чтобы читатель был подготовлен. Но это далеко не все, что заложено в книге, а закладывала я довольно много. Поэтому — нет, я никогда не боюсь давать эти ключи. Больше того, мне кажется, что это помогает читать. Основное заложено не в сюжете".

Сюжет романа "Дети мои" основывается на истории учителя высокого немецкого языка Якоба Ивановича Баха, жившего в поволжском Гнадентале в начале двадцатого века. Именно через него писатель раскрывает судьбу поволжских немцев. Гузель Яхина снова обратилась к национальной теме. Если в романе "Зулейха открывает глаза" все внимание было на татарах, сосланных в Сибирь в 30-е годы прошлого века, то в "Детях" — на немцах Поволжья.

Как обычно в романах Яхиной сплетается сложная паутина мифологических образов и жестокой реальности. Здесь и чудесные сказки, и трагические исторические события.

Работа над романом длилась около двух лет. Гузель собирала информацию о поволжских немцах по крупицам в российских и зарубежных библиотеках. Как она говорит, самое интересное можно найти в Австрии и Германии, где сохранились публикации от первого лица с подробным описанием происходящего. Например, фантастические образы из "Детей" в части "год нерожденных телят" не выдуманы писательницей для красочности и создания настроения ужаса, это реальные события, описанные свидетелями того времени. Быт и традиции народа, воссозданы по достоверным источникам. Книга потом вычитывалась редакторами не единожды. Гузель рассказала, что отправляла роман и доктору исторических наук, специалисту по поволжским немцам, Аркадию Герману. Он нашел одно несоответствие, но какое писательница не раскрыла. Лишь отметила, что оно не принципиально, и читатель его наверняка пропустит.

Ненаписанные истории

Редактура романа — отдельная история для каждого писателя. Гузель рассказала, что полностью доверяет своему литературному агенству и издательству. Иногда бывают и серьезные споры. Например, из романа "Дети мои" были удалены сразу две главы. Одну ей было особенно жалко. В ней персонаж коммунист Гофман, которого население города заставляет покончить собой — уйти в Волгу, не погибает, а приходит позже к Баху, где они выясняют отношения и дерутся. Но редактура попросила убрать этот момент, чтобы не перегружать сюжет книги. Вторая глава была связана с образом Вождя, параллельной линии главной фабулы книги. Взаимоотношения народа и власти у Яхиной всегда подчеркнуты жирной линией. На творческой встрече писательница сказала, что для нее самая важная — шестнадцатая глава, как раз про грозного великана, наделенного властью, приехавшего в поселение с маленькими людьми. По словам Гузели, именно поэтому главу поместили строго в середину книги.

Еще один интересный момент в истории жизни романа, это перевод его на другие языки. "Зулейха" уже переведена на 20 языков. И иногда, именно на этапе перевода всплывают редакторские правки. Так, один из переводчиков заметил, что в "Зулейхи" горшок Упырихи в одном месте с колокольчиками, в другом — с васильками. Еще в этой книге нашлась синичка с синей, а не желтой грудкой. Это все небольшие моменты, которые, как правило, редко проскальзывают через многочисленную редактуру.

На встрече гостей интересовал также вопрос о том, когда персонажи начинают диктовать сюжет автору. По словам Гузели, это самые лучшие и самые счастливые моменты для писателя. Так, в свое время персонаж Зулейха "заставила" Яхину переписать линию взаимоотношений с Игнатовым. По первому замыслу никакой любви там не намечалось. Но в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс Гузель рассказала, что, по большей части, ее персонажи обычно пассивны.

"Оба моих главных героя и Зулейха и Якоб Иванович Бах — это такие достаточно кроткие персонажи. Видимо, это тот тип героев, который мне дается лучше всего. Начинаю писать — получается пассивный герой. Приходится его раскачивать, тормошить, чтобы он начинал действовать. С пассивным героем проблема в том, что он не движет сюжет. Сюжет движут те, кто вокруг него. А он оказывается такой всепринимающей стороной, которая идет сквозь этот сюжет. И я как раз с этим борюсь. Я сейчас хотела бы написать о ком-то более активном, о ком-то более энергичном. Как, например, есть у меня герой во втором романе — беспризорник Васька. Я отдыхала в этих главах. Потому что Васька все делал сам — он двигал сюжет в разные стороны. Просто в силу своего характера. И конечно, есть желание попробовать написать о таком активном герое, двигателе сюжета".

Поймав нить разговора о творческих планах Гузель Яхиной, хочется развить ее поподробнее. Но она старается говорить об этом по минимуму, пока идея следующей книги, только в разработке. "Я сейчас не могу говорить сильно наперед. Следующий мой роман это тоже исторический сюжет. Это тоже ранние советские годы. Другое дело, что это будет совсем не национальная тема. Посмотрим, что будет дальше".

Кино или книга

Первый вопрос в начале встречи в книжном магазине был: "А вы правда совсем не смотрите телевизор?" На него Гузель ответила положительно. В нем на самом деле кроется целая история творческой судьбы Яхиной. Она с самого детства хотела стать сценаристом. Даже поступила в Москве нас специальные курсы, но в итоге отказалась от этой мечты. На вопрос корреспондента Волга Ньюс: "Почему вы решили продвигать в издательства именно книгу про Зулейху, а не сценарий". Гузель ответила, что далека от современной киноиндустрии. "Я мечтала быть сценаристом с юности, но не имела никакого представления о том, что сейчас происходит на рынке кино и телевидения. Точнее имела очень отдаленное представление об этом. Можно сказать, мои взгляды на кино, на телевидение, на творческий процесс были устаревшие — они были годов так из 80-х. Попробовав себя в нескольких проектах, я поняла, что комфортнее мне все-таки писать прозу. Был такой этап истории Зулейхи, когда история была готова в виде сценария, но не в виде романа. Я сделала попытку и предложила сценарий разным кинокомпаниям. Однако из этого ничего не вышло. В итоге был написан роман. И уже роман нашел издателя. И благодаря тому что книга была издана, сейчас я надеюсь состоится и фильм. Но понюхав пороху, посмотрев что и как происходит на съемочной площадке, как построен телевизионный процесс, я не склоняюсь к работе сценариста. Мне хочется писать те истории, которые у меня есть. Хочется писать их именно так, как мне представляется правильным. А профессия сценариста очень зависима и от режиссера и от продюсера, и просто от требований теле- и кинопроизводства, а эти условия очень жесткие".

Приблизительно к середине следующего года можно ждать мини-сериал по книге Яхиной "Зулейха открывает глаза". По словам писательницы, она очень рада, что главную роль исполнит Чулпан Хаматова. Гузель не ввязывается в процесс съемок, а лишь наблюдает его со стороны. Кто будет исполнять роль Зулейхи, важно для писательницы, так как первый роман имеет множество отголосков с реальной биографией семьи Яхиной и с судьбой ее бабушек.

Многие подумали, что и образ Баха из романа "Дети мои" тоже связан с судьбой писательницы. Ведь ее дедушка как раз преподавал немецкий язык и ему в начале книги есть посвящение. Но Гузель опровергла эти домыслы, и сказала, что этот образ совершенно далек от ее семьи. Посвящение дедушке связанно с тем, что именно он повлияла на любовь писательницы к немецкому языку. Именно благодаря ему она поступила в Казанский университет на факультет иностранных языков. И любовь к немецкому сподвигла ее обратить внимание на историю поволжских немцев.

Последний вопрос короткого интервью был связан с образом Волги. Сама Гузель родилась и долгое время жила в Казани. Она хорошо знает реку, и не просто взяла ее в персонажи. "Идея образа Волги скорее в том, что мы вкладываем в него. В первую очередь, это любовь к родному краю. К тому, что Волга кормит нас, и питает красотой. Конечно, везде Волга разная — в том и ее прелесть. Те, кто живет на ее берегах, любит ее, независимо от того, как она выглядит и какой она ширины".