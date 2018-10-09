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Экономика и бизнес

Минтранс закупает квартиры для расселения домов, мешающих строительству магистрали "Центральная"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило несколько торгов по приобретению квартир "в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова".

Аукционы размещены на портале госзакупок.

Напомним, ряд земельных участков, на которых пройдет будущая магистраль "Центральная" попали под изъятие. В том числе предусмотрен снос старых двухэтажных домов, расположенных на ул. Мечникова, 9 и Аксаковская, 6.

Сейчас на портале госзакупок объявлено четыре аукциона — на покупку двух компенсационных однокомнатных квартир стоимостью до 2,3 млн руб. каждая и двух двухкомнатных — до 2,9 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Самарской области. Три квартиры покупаются на основании документа о сносе дома на ул. Мечникова, одна "двушка" — на основании документа о сносе дома на ул. Аксаковской.

В аукционной документации указывается, что квартиры должны быть расположены в благоустроенных домах не ранее 1985 г. постройки и высотой не менее шести этажей, не ниже второго и не на последнем этаже. Квартиры должны быть обеспечены работающими инженерными коммуникациями, отделкой, не иметь задолженности по коммунальным платежам. Площадь однокомнатных квартир — от 19,62 до 39,24 кв. метров, двухкомнатных — от 31,07 до 62,14 кв. метров.

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