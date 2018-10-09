Минтранс закупает квартиры для расселения домов, мешающих строительству магистрали "Центральная"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило несколько торгов по приобретению квартир "в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова".
Аукционы размещены на портале госзакупок.
Напомним, ряд земельных участков, на которых пройдет будущая магистраль "Центральная" попали под изъятие. В том числе предусмотрен снос старых двухэтажных домов, расположенных на ул. Мечникова, 9 и Аксаковская, 6.
Сейчас на портале госзакупок объявлено четыре аукциона — на покупку двух компенсационных однокомнатных квартир стоимостью до 2,3 млн руб. каждая и двух двухкомнатных — до 2,9 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Самарской области. Три квартиры покупаются на основании документа о сносе дома на ул. Мечникова, одна "двушка" — на основании документа о сносе дома на ул. Аксаковской.
В аукционной документации указывается, что квартиры должны быть расположены в благоустроенных домах не ранее 1985 г. постройки и высотой не менее шести этажей, не ниже второго и не на последнем этаже. Квартиры должны быть обеспечены работающими инженерными коммуникациями, отделкой, не иметь задолженности по коммунальным платежам. Площадь однокомнатных квартир — от 19,62 до 39,24 кв. метров, двухкомнатных — от 31,07 до 62,14 кв. метров.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...