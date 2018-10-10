АО "Транснефть-Приволга" осуществило выпуск молоди рыбы в водоемы Самарской, Саратовской и Волгоградской областей

АО "Транснефть-Приволга" в рамках работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов осуществило выпуск молоди рыбы в водоемы Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. В экологических мероприятиях приняли участие специалисты служб экологической безопасности и рационального природопользования Самарского, Саратовского, Волгоградского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ) АО "Транснефть-Приволга".

Самарским РНУ был осуществлен выпуск 17106 штук сазана, 11485 штук стерляди, 5857 штук толстолобика в Саратовское водохранилище. Молодь рыбы выпущена на территории Духовницкого района Саратовской области в присутствии представителей Средневолжского территориального управления (ТУ) Росрыболовства. Аналогичным образом экологи Бугурусланского РНУ осуществили выпуск 6130 штук молоди сазана и 272 штук толстолобика в Саратовское водохранилище на территории Самарской области. Согласно оценкам специалистов, все необходимые условия проведения процедуры были соблюдены.

Саратовским РНУ в воды Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна было выпущено 4342 штук молоди сазана. Мальки выращены в прудах ООО "Рыбопитомник Калининский". Выпуск осуществлялся в присутствии представителей Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

В реку Медведица на территории Даниловского района Волгоградской области выпущено 1471 штук молоди сазана, выращенной ФГУП "Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод". Процедуру контролировали специалисты службы экологической безопасности и рационального природопользования Волгоградского РНУ и представители Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства.

Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов реализуются в рамках экологической политики АО "Транснефть — Приволга". Цель — минимизация воздействия деятельности на окружающую среду на территориях, по которым проходят магистральные нефтепроводы предприятия. Всего в течение 2018 года на организацию и участие в мероприятиях в области охраны окружающей среды АО "Транснефть — Приволга" планирует направить около 3 млн рублей.