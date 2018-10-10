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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" осуществило выпуск молоди рыбы в водоемы Самарской, Саратовской и Волгоградской областей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" в рамках работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов осуществило выпуск молоди рыбы в водоемы Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. В экологических мероприятиях приняли участие специалисты служб экологической безопасности и рационального природопользования Самарского, Саратовского, Волгоградского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ) АО "Транснефть-Приволга".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Самарским РНУ был осуществлен выпуск 17106 штук сазана, 11485 штук стерляди, 5857 штук толстолобика в Саратовское водохранилище. Молодь рыбы выпущена на территории Духовницкого района Саратовской области в присутствии представителей Средневолжского территориального управления (ТУ) Росрыболовства. Аналогичным образом экологи Бугурусланского РНУ осуществили выпуск 6130 штук молоди сазана и 272 штук толстолобика в Саратовское водохранилище на территории Самарской области. Согласно оценкам специалистов, все необходимые условия проведения процедуры были соблюдены.

Саратовским РНУ в воды Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна было выпущено 4342 штук молоди сазана. Мальки выращены в прудах ООО "Рыбопитомник Калининский". Выпуск осуществлялся в присутствии представителей Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.
В реку Медведица на территории Даниловского района Волгоградской области выпущено 1471 штук молоди сазана, выращенной ФГУП "Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод". Процедуру контролировали специалисты службы экологической безопасности и рационального природопользования Волгоградского РНУ и представители Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства.

Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов реализуются в рамках экологической политики АО "Транснефть — Приволга". Цель — минимизация воздействия деятельности на окружающую среду на территориях, по которым проходят магистральные нефтепроводы предприятия. Всего в течение 2018 года на организацию и участие в мероприятиях в области охраны окружающей среды АО "Транснефть — Приволга" планирует направить около 3 млн рублей.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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