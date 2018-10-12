Александр Васильев привез в Самару самые красивые платья советских кинодив

В Музее модерна 12 октября открылась выставка "Кино и мода". Экспонаты подобраны из коллекции Фонда историка моды Александра Васильева. Представлять проект приехал лично маэстро Александр Васильев.

"В Музее модерна представлена моя культовая выставка "Мода и кино", - рассказал на открытии экспозиции историк моды. - Здесь наряды всероссийски известных звезд двадцатого века. Кино - очень большая отрасль культуры нашей страны. И на протяжении уже ста лет мы живем в цепких лапах его обаяния. Многие актрисы кино стали иконами стиля. Им подражали миллионы женщин".

На выставке представлены костюмы кинодив - Натальи Фатеевой, Людмилы Целиковской, Майи Плисецкой, Людмилы Гурченко, Клары Лучко, Людмилы Касаткиной, Надежды Румянцевой, Светланы Светличной, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Анастасии Вертинской, Аллы Пугачевой и многих других.

Выставка будет работать еще три месяца. К экспозиции доступен специальный экскурсионный аудиогид, записанный Александром Васильевым.