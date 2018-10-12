Для спорной стройки на ул. Горького ищут конструктивный компромисс

В мэрии Самары 4 октября прошло совещание при главе города с инициативной группой жителей, выступающих против строительства жилого дома по ул. Максима Горького, 135 (ЖК "Волна" в границах улиц Льва Толстого и Алексея Толстого).

На встрече присутствовали представители инициативной группы и застройщика, дольщики ЖК "Волна", депутат Госдумы Александр Хинштейн, мэр Самары Елена Лапушкина и представители профильных ведомств города и области.

Напомним, представители власти уже выезжали на место конфликта в сентябре, местным жителям обещали помочь разобраться в проблемной ситуации. Также ранее инициативной группой был подан иск о признании недействительным выданного ООО "Самара Девелопмент" разрешения на строительство. Накануне встречи, 2 октября, Ленинский районный суд Самары отказал в этом иске, признав разрешение на строительство законным. Тем не менее у жителей микрорайона остались претензии к застройщику, которые были высказаны в процессе обсуждения.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн задал тон встрече, отметив: "Запретить строительство нельзя, стоит найти разумный компромисс".

Одним из ключевых стал вопрос высотности здания. Здание состоит из пяти этажей, плюс два этажа подземных. Жители посчитали, что это очень много, пострадает склон и исторический облик района. Александр Хинштейн отметил: говорить об ограничении этажности и сохранении исторического облика квартала, в котором не осталось ни одного старого здания, несколько странно. А присутствующий на встрече архитектор отметил, что застройка первой линии Самарской набережной для Самары — исторически сложившаяся традиция, и раньше на этом месте уже стоял дом.

"Вся первая линия вдоль Волги застроена зданиями примерно такой высоты", — отметил он, пояснив, что, с архитектурной точки зрения, строящееся здание продолжает сложившуюся структуру застройки первой линии, не превышая этажности существующего рядом дома.

Елена Лапушкина пообещала организовать встречу инициативной группы жителей и застройщика с руководством Управления по охране памятников, чтобы выяснить, не повредит ли новое строительство историческому облику города.

Еще одним вопросом, который волнует жителей микрорайона, стали парковки. Из-за обилия высотных домов и узости исторических улиц парковаться в Старом городе просто негде.

"Новый дом займет место нашей автостоянки, а кроме того, мы боимся, что жильцы новостройки будут парковаться у нас во дворе", — отметили представители инициативной группы.

Решение этого вопроса еще предстоит найти застройщику и городским властям. Один из вариантов — организация парковки на территории "Кубатуры", сейчас с собственником ведутся переговоры. Также представитель застройщика сообщил, что в доме предусмотрена собственная подземная парковка, места на которой могут быть приобретены и жильцами соседних домов.

Беспокойство вызвала и возможная вырубки деревьев для строительства дома.

"Нас волнует озеленение и благоустройство нашего микрорайона", — отметила инициативная группа.

Застройщик заверил — никакой вырубки деревьев проводиться не будет.

"А если у жителей есть такое желание, мы можем устроить здесь аллею, озеленить и благоустроить и их двор, а не только территорию вокруг нового дома", — пообещал гендиректор компании-застройщика Эдуард Шматков.

В вопросе внешнего облика здания, вызвавшим споры, Елена Лапушкина предложила застройщику в ближайшее время разработать новые эскизные предложения фасада и вынести их на обсуждение профессионального сообщества в градостроительный совет Самары.

"Понятно, что жителям любого из самарских микрорайонов не понравится стройка в их дворе. Однако этот участок находится в частной собственности, и вполне закономерно, что собственник хочет его осваивать. Застройщику нужно пойти навстречу жителям и предусмотреть компенсационные меры, такие как парковки, благоустройство, достойный вид фасада. Нужно искать компромисс, но он не в том, чтобы вовсе не строить. Если стройка незаконна — она будет остановлена с помощью законных механизмов. Если законна — дом будет возведен. Иначе мы можем остановить работу всей строительной отрасли в городе вообще", — прокомментировал итоги встречи Александр Хинштейн.

Это не единственный случай в Самаре, когда горожане выступают против строительства. Напомним, похожая ситуация сложилась вокруг строительства ЖК "Часовая". Жители микрорайона также выступают против строительства 16-этажного дома по улицам Часовой, Панова, Ерошевского и Ново-Садовой. Участок земли здесь принадлежит компании "Прогресс-Н". Застройщик получил его в качестве компенсационного участка за достройку дома на ул. Советской Армии для 251 обманутого дольщика. Местные жители пожаловались, что установленный застройщиком забор перекрыл въезд во двор, стройка может повредить фундаментам домов, а коммунальные сети — не выдержать новой нагрузки. И пригрозили перекрыть ул. Ново-Садовую. Во время встречи с инициативной группой представители минстроя пояснили, что опасения по поводу повреждения соседних домов и инженерной инфраструктуры не имеют под собой оснований.

Александр Хинштейн отметил: безусловно, ситуация, когда машины скорой помощи и пожарных не могут заехать во двор, должна быть решена.

"Однако позиция "мы против строительства просто потому, что хотим жить как раньше" тоже недопустима. Если исходить из такой позиции, то остановится все строительство, ведь всегда найдется кто-то, кому не понравятся изменения. К сожалению, в Самаре осталось очень мало свободных участков земли", — подчеркнул депутат.