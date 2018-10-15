Съезды с Фрунзенского моста планируют увязать с расположением новой станции метро

В министерстве строительства Самарской области 12 октября состоялось заседание тематической секции №2 Градостроительного совета.

Эксперты обсудили планировку территории в историческом центре города - организацию транспортной развязки строящегося моста через р. Самарку и расположение станции второй очереди метрополитена на Хлебной площади.

Первый замминистра строительства - главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников отметил, что пока Фрунзенский мост продолжают строить по проекту, который предусматривает съезды по ул. Фрунзе и далее по ул. Чапаевской и ул. Молодогвардейской, а также демонтаж трамвайной ветки на Хлебной площади.

"Сейчас принято принципиальное решение - оставить трамвайную линию, а также не "заводить" поток транспорта с моста в сетку узких исторических улиц, поэтому нужны другие варианты", - пояснил Анатолий Баранников.

На заседании секции предложили несколько схем организации съездов. Эксперты акцентировали внимание на том, что большинство автомобилистов поедут через Фрунзенский мост не в "старый город", а дальше.

"Это транзитный поток, который нужно уводить на Южную обводную дорогу", - предложил главный архитектор Самары Игорь Галахов.

В качестве основной трассы для движения через город была названа ул. Самарская, при этом рассматривались варианты как организации здесь магистрали с беспрерывным движением, так и одностороннего движения по этой улице и по ул. Ленинской.

"Наша задача - минимизировать левые повороты, чтобы не создавать помехи движению", - отметил член градсовета, архитектор Леонид Кудеров.

В итоге было решено дополнительно провести прогнозное исследование будущего пассажиропотока и представить варианты организации развязок на утверждение губернатора Дмитрия Азарова.

Эксперты отметили, что место будущей станции метро на Хлебной площади будет скорректировано после утверждения развязки Фрунзенского моста. Напомним, предполагаемая трасса второй очереди метрополитена проходит от нового моста по берегу р. Самары до железнодорожного вокзала, далее трасса на эстакаде пересекает железнодорожные пути и с ул. Мечникова уходит под землю под проспектом Карла Маркса до пр. Масленникова, а далее под Московским шоссе доходит до района расположения Центрального автовокзала.

"Мост, метро и Южная обводная дорога - это единый транспортный узел, и рассматривать его нужно в комплексе. В районе Хлебной площади предусмотрена наземная станция, поэтому один из вероятных вариантов - разместить ее под мостом. Сейчас нам необходимо скорректировать и скоординировать все проекты и приступить к резервированию земель", - пояснил Анатолий Баранников.