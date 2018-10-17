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Общество

Проект строительства полигона ТБО около Новосемейкино обещали доработать

КРАСНЫЙ ЯР. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером во вторник, 16 октября, в Новосемейкино состоялась встреча главы Красноярского района Михаила Белоусова с жителями поселка. На ней обсуждались планы по созданию недалеко от Новосемейкино полигона по хранению коммунальных и промышленных отходов "Северо-Восточный".

Дело в том, что на 20 октября назначены публичные слушания по проекту строительства этого объекта. Однако жители Новосемейкино уже начали активно выражать свое негативное отношение к этим планам, поскольку три мусорных полигона близ поселка уже действуют. Эту позицию они обозначили и во время встречи с главой района.

В итоге Михаил Белоусов пообещал гражданам провести переговоры с собственником земельного участка, на котором планируется расположить полигон, и приостановить работу над проектом в существующем виде.

Глава района даже предлагал гражданам отменить назначенные на 20 октября публичные слушания, но они настояли на их проведении, объяснив это желанием пообщаться непосредственно с представителями компании-инициатора создания нового полигона — ООО НПФ "Полигон".

Жители Новосемейкино выступили против создания нового мусорного полигона Жители Новосемейкино выступили против создания нового мусорного полигона
В поселке Новосемейкино Красноярского района разворачивается конфликт, связанный с планами по созданию недалеко от поселка полигона "Северо-Восточный" для коммунальных и промышленных отходов общей площадью 9,6 га и мощностью до 150 тыс. тонн в год. Так, граждане уже опубликовали на сайте change.org петицию против создания этого полигона.

Напомним, жители создали петицию против "Северо-Восточного" на change.org. Помимо этого, как рассказал Михаил Белоусов, в администрацию от граждан уже поступило 3,1 тыс. отрицательных отзывов на проект.

Мощность полигона, согласно опубликованному проекту, должна составить 150 тыс. тонн в год, площадь участка захоронения запланирована в размере 3,3 га, объект будет работать 12 часов в сутки 365 дней в году. Полигон планируется разместить в выемке выработанного карьера в 1 км от села Водино, 1,8 км — от Новосемейкино, 4,4 км — от поселка Звездный, 10 км — от микрорайона Крутые Ключи.

Создание полигона "Северо-Восточный" вблизи поселка Новосемейкино предусмотрено региональной программой по совершенствованию системы обращения с отходами. Объем инвестиций в этот объект составит, согласно размещенным документам, 174 млн рублей. Финансирование планируется вести за счет средств ООО НПФ "Полигон" (принадлежит Валерию Танаеву, Владимиру Танаеву и Александру Савельеву), которое является собственником участка.

На полигоне "Северо-Восточный", согласно опубликованной проектной документации, будут утилизироваться отходы четвертого и пятого классов опасности.

Однако жители выступают против появления нового объекта по хранению мусора около поселка, ссылаясь на то, что экологическая ситуация здесь и без того критическая, а неприятных запахов им хватает и от действующих объектов.

У входа в ДК "Кристалл", где 16 октября проходило совещание, жители встречали главу района с плакатами: "Мы не хотим еще одну свалку", "Вместо свалки парк отдыха", "До грунтовых вод 2 м спасите нашу воду", "Нам нужна чистая вода", "Сохраните лес", "Сбережем здоровье детей и внуков", "Нет! полигону ТБО!".

Михаил Белоусов, в свою очередь, еще до начала совещания рассказал журналистам, что информация, которая сейчас распространяется гражданами и "зачастую, средствами массовой информации" не совсем соответствует действительности.

"Мы не только против строительства новых полигонов твердых бытовых отходов, но мы и за закрытие старых, которые на сегодняшний день существуют", — отметил Белоусов, пояснив, что у граждан существует запрос на улучшение экологической ситуации.

Он напомнил, что на данный момент в Новосемейкино существуют три полигона общей площадью 36 га. "У нас в планах до 2024 г. все полигоны закрыть и оставить один, о котором сегодня идет речь — площадь его составит 9,6 га. Соответственно, общая площадь тех мусорных свалок, которые мы сегодня имеем, сократится в три раза", — пояснил глава района.

В продолжение он подчеркнул, что сегодня необходимо менять подход к обращению с отходами. И единственный способ сократить количество полигонов и мусора, убежден Михаил Белоусов, — это уход в переработку, чем и займется региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами (в настоящее время региональные власти проводят конкурс по его выбору).

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Говоря об экологической ситуации, глава района пояснил, что именно в Новосемейкино сосредоточено большое количество производств и перерабатывающих предприятий. "Люди жаловались. Когда мы стали в этом разбираться, то первая причина, которую мы нашли, это то промышленное производство, которое здесь существовало, завод "Русал-Ресал", занимавшийся переработкой шлама металлических отходов. С помощью прокуратуры области мы в 2017 году этот завод закрыли. Собственник его законсервировал. На сегодняшний день, проводя в ежедневном режиме замеры воздуха, мы можем сказать, что ситуация улучшается", — подчеркивает Михаил Белоусов.

При этом на свалках Красноярского района, по его словам, за последние три года, по данным МЧС, было всего три пожара, и на всех них глава района присутствовал лично. Потушены они, по его словам, были в течение суток.

Во время встречи с гражданами Михаил Белоусов озвучил информацию о том, что на новом полигоне, который заменит три существующих, будет храниться только неперерабатываемый мусор — "в основном органические отходы". "Нужно нам это?", — спросил глава района. И жители дружно ответили: "Нет!". Но глава призвал граждан объективно посмотреть на ситуацию и учесть тот факт, что мусор где-то должен утилизироваться.

"Такие полигоны надо строить дальше от мест, где находятся люди — от городских и сельских поселений, — заметил, взявший слово, житель Новосемейкино Геннадий Николаев. — В данном случае имеется конфликт между бизнесом — одним человеком — и целым населенным пунктом, даже несколькими. Мнение этого человека мы обязательно выслушаем. Мы понимаем его интерес — он в том, чтобы зарабатывать деньги. Но наш интерес в том, чтобы дети были здоровы".

Против строительства полигона в выбранном месте высказались все собравшиеся жители.

Михаил Белоусов, выслушав их, подытожил: "То есть вы говорите, что полигон нужен, но место выбрано не совсем правильно. У меня нет сейчас задачи агитировать за это место. Есть задача посоветоваться".

Глава района добавил, что с собственником проведены переговоры, и он лично берет на себя ответственность от имени жителей добиться приостановки реализации проекта в текущем виде и доработать его с учетом мнения жителей.

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