В регоператоры ТКО прочат компанию Ростеха и Александра Милеева

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) хотят стать три компании — они подали заявки на участие в соответствующем конкурсе. Об этом Волга Ньюс рассказал член конкурсной комиссии, депутат губернской думы Александр Степанов, отказавшись сообщать названия компаний-участниц торгов.

Степанов отметил, что одна из компаний не предоставила обеспечения — соответственно, ее шансы на победу в конкурсе практически равны нулю.

По информации Волга Ньюс из других источников, пожелавших остаться неназванными, обеспечение не предоставлено ООО "Волжский камень". По сведениям ИАС Seldon Basis, общество зарегистрировано в 2005 г. и специализируется на обработке вторичного неметаллического сырья. Владельцами этой компании являются Антон Цвигун, Эльвира и Владимир Бакиевы, директором — Рифхат Бакиев.

Реальная же борьба, по данным собеседника издания, будет вестись между двумя другими участниками конкурса — "ЭкоСтройРесурс" и "ЭкоРесурсПоволжье".

"Конечным бенефициаром одной из них, по моей информации, является Денис Волков, второй — Константин Ряднов. По информации моих источников, наиболее вероятна победа компании Ряднова. Кстати, насколько мне известно, за этой компанией стоят еще ГК "Ростех" и известный в Самаре бизнесмен — Александр Милеев", — рассказал источник Волга Ньюс.

Информацию о более высоких шансах на победу в конкурсе именно этого общества подтверждают и источники издания в правительстве области.

Ранее источники Волна Ньюс сообщали об интересе структур, близких Александру Милееву, к рынку ТКО и о начавшемся около месяца назад активном наборе персонала соответствующего профиля. Кроме того, на заседании конкурсной комиссии присутствовал Вячеслав Дормидонтов - гендиректор СК "Родник", которое СМИ называют подконтрольным Милееву.

Как рассказал Волга Ньюс член конкурсной комиссии, руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских, именно компания "ЭкоСтройРесурс" предложила наименьшую цену — 54,471 млрд рублей.

В Самарской области планируют потратить 8 млрд руб. на программу обращения с отходами Правительство Самарской области утвердило программу по совершенствованию системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в регионе на 2018-2022 годы.

"Компания "ЭкоРесурсПоволжье" заявила сумму 54,578 млрд рублей. Третья же компания вообще не представила предложений", — сообщил он, добавив, что итоговый протокол конкурса будет подписан 11-12 октября.

Как сообщил в беседе с Волга Ньюс Константин Ряднов, компанию "ЭкоСтройРесурс" он продал и больше отношения к ней не имеет.

По данным ИАС Seldon Basis, в Самарской области зарегистрировано два общества под названием "ЭкоСтройРесурс". Директором одного из них является Виктор Лобанов. С 2009 по 2016 гг. он возглавлял ГУП "Экология", руководителем которого сейчас является Константин Ряднов. Собственниками указанного ООО "ЭкоСтройРесурс" являются Василиос Зиакас (33,33%) и ООО "Капитал Актив" (66,67%). Последнее принадлежит Татьяне Звягиной и Сергею Елисееву. Последний также является собственником второго зарегистрированного в Самарской области "ЭкоСтройРесурса" (АО).

Василиоса Зиакаса в свое время называли советником экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и человеком ГК "Ростех".

При этом в числе владельцев ООО "ЭкоСтройРесурс" прежде фигурировали Галина, Константин и Артем Рядновы, а также Андрей Пашков — человек, который в 2013 г. неожиданно стал известен как собственником ФК "Крылья Советов", а впоследствии способствовал входу в совет директоров футбольного клуба Александра Милеева.

ООО "Экоресурсповолжье" входит в ГК "Эковоз", подконтрольную депутату губернской думы Денису Волкову. Согласно сведениям ИАС Seldon Basis, "ЭкоРесурсПоволжье" зарегистрировано в июне 2015 г. и специализируется на сборе отходов. Директором общества является Сергей Трешников, владельцем — Алена Душкова. Выручка компании по итогам 2017 г. составила 140,1 млн руб., чистая прибыль — 238 тыс. рублей.

Напомним, торги по поиску регионального оператора по обращению с ТКО были объявлены в августе, но впоследствии были приостановлены. В сентябре их возобновили, назначив вскрытие конвертов на 10 октября, а подписание протокола оценки и сопоставления заявок — 24 октября 2018 года.

Компании-победителю торгов будет присвоен статус регоператора по обращению с ТКО в Самарской области на девять лет. Свою деятельность он должен будет начать не позднее 1 января 2019 года.

В задачи регоператора войдет заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.

Тарифы, а также список действующих и планируемых к созданию объектов по складированию и переработке мусора прописан в конкурсной документации.

Также в торгах обозначена "максимальная приведенная стоимость услуги регионального оператора" на территории всей Самарской области на период до 2027 г. включительно, размер которой составляет 54,9 млрд рублей.

Как заметил в беседе с Волга Ньюс Александр Степанов, в целом на конкурсе обстановка была достаточно нервная. "Представители одной компании-заявителя фотографировали документы другой. Могу сказать, что обе эти заявки были обеспечены. Будем надеяться, что их будут рассматривать профессионально без каких-либо указаний сверху. По крайней мере, ко мне, хотя я знаком со всеми участниками конкурса, никто ни с какими просьбами не обращался", — подытожил Степанов.

Руководитель группы компаний "Эковоз" Денис Волков, в свою очередь, подтвердил Волга Ньюс, что компания "ЭкоРесурсПоволжье" действительно подала заявку на участие в конкурсе. "Эта компания занимается у нас переработкой отходов в Тольятти, а также инвестпроектом по строительству мусороперерабатывающего комплекса рядом с городом", — сообщил он.

Денис Волков не вспомнил точную сумму, которую общество заявило на конкурс, но заметил, что снижение от заявленной цены составило меньше 1%. При этом он объяснил, что цена не имеет критического значения при подведении итогов конкурса.

"Ценовой критерий составляет всего 20%, а оставшиеся 80% — неценовые параметры, среди которых наличие персонала, возможности транспортировки отходов, мощностей по переработке и захоронению. Эти показатели являются, наверное, основными, что правильно, поскольку именно они показывают, сможет ли регоператор исполнять свои обязательства", — объяснил Денис Волков. При этом шансы компании на победу он оценили как "50 на 50".