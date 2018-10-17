Средняя стоимость аренды жилья в Самаре составляет 11 тыс. рублей

В Самаре в аренду сдается 1,2 тыс. объектов жилой недвижимости. Согласно анализу, проведенному областным фондом жилья и ипотеки, наиболее представленными на рынке аренды остаются однокомнатные квартиры (68,8%).

При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах "улучшенной" планировки - 57,9%.

По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе - 29,2%. Меньше всего сдается квартир в Куйбышевском, Красноглинском и Самарском районах.

Максимальная средняя арендная плата в сентябре 2018 г. была у трехкомнатных "сталинок" - 26,5 тыс. руб., минимальная - у однокомнатных "малосемеек" - 6,9 тыс. рублей.

Средняя цена предложения по городу составила 11,1 тыс. руб.: однокомнатной квартиры - 9,5 тыс. руб./мес.; двухкомнатной - 14,1 тыс. руб./мес., трехкомнатной - 19,2 тыс. руб./месяц.