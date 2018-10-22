Депутаты обсудили реализацию закона о господдержке моногородов губернии

В понедельник, 22 октября, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы представлена информация о ходе реализации регионального закона "О государственной поддержке монопрофильных городских округов".

По словам замминистра экономического развития, инвестиций и торговли — руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития Любови Ивановой, моногорода могут получить несколько видов помощи. Один из них — предоставление субсидий из бюджета области за создание рабочих мест. При этом уровень заработной платы на новых предприятиях в моногородах не должен быть ниже зарплаты по виду экономической деятельности "Обрабатывающее производство" на территории, где эти места создаются. Средства можно получить только по факту создания рабочих мест при реализации проекта со статусом "инвестиционный проект моногорода".

Размер предоставляемой субсидии составляет 100 тыс. руб. за одно место. Эта поддержка направлена, в первую очередь, на привлечение крупных инвесторов в моногорода. Например, в Чапаевске таковыми стали АО "ПЭС/СКК" и ООО "Кнауф Гипс Челябинск".

Любовь Иванова рассказала, что для привлечения бизнеса в Октябрьск и Похвистнево в этом году были внесены изменения в областное законодательство. Поправки касаются компаний, которые развивают производство в моногородах с населением менее 50 тыс. человек. Для них снизили показатели для получения статуса инвестпроекта: вместо 25 новых рабочих мест и инвестиций в размере 20 млн руб. ввели критерий "10 мест и 2,5 млн рублей".

Другая мера поддержки — увеличение на два года срока освобождения от уплаты налога на имущество юрлиц. Также установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций — 13,5%. Кроме того, для реализации инвестпроектов можно создавать хозяйственные общества с участием региона. И сегодня у инвесторов в Чапаевске, Октябрьске и Похвистневе есть все возможности эффективно воспользоваться этим механизмом.

Председатель комитета Габибулла Хасаев отметил, что реализация закона, принятого в 2011 году, дала положительный результат.

"У нас хорошие показатели по привлечению активных инвесторов в моногород Чапаевск. За последние годы там разместили свои предприятия два крупных инвестора. Это помогло снять социальную напряженность в городе, — подчеркнул Габибулла Хасаев. — Кроме того, мы видим повышение инвестиционной активности в Октябрьске и Похвистневе. Это результат конкретных мер поддержки, которые реализовало правительство Самарской области ".