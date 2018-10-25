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Растениеводство АПК и пищепром

В "Сургутском" заложен 31 гектар яблоневого сада по инновационным технологиям

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В садах пос. Суходол садоводческого предприятия "Сургутское" ГК СИНКО заложила 31 га молодого яблоневого сада по инновационным интенсивным технологиям.

Фото: предоставлено ГК СИНКО

Посадили двухлетние саженцы осенне-зимних сортов "Лобо", "Северный Синап" и "Беркутовская", которые пользуются наибольшим спросом у покупателей.

Процесс посадки небыстрый: после проработки лунок трактором, было заложено комплексное удобрение, выждали 10 дней и только затем высадили яблоньки, обильно полив водой. Весной будет произведена обрезка для дальнейшего роста и развития деревьев, а также обработка от болезней и вредителей.

Яблони, выращиваемые по интенсивным технологиям, дают урожай уже на третий-четвертый год, в отличие от стандартного садоводства, где первый урожай от яблони ждут 7-8 лет. Высоко в рост деревцам уходить не дают — не более 2,5 метров, поэтому урожайность с таких садов гораздо выше — не менее 20 тонн с га.

Сейчас в садах пос. Суходол, а это крупнейшие сады СИНКО, уже 255 га молодого семечкового сада, заложенного в последние несколько лет. Кроме того, яблоки собирают с 330 га старого плодоносящего. Совсем старые деревья выкорчевывают, освобождая место для новых интенсивных садов.

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