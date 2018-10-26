Проект реконструкции "Фабрики-кухни" скорректируют с учетом замечаний "Третьяковки"

В ходе совещания с министром культуры РФ Владимиром Мединским окончательно определили алгоритм реставрации "Фабрики-кухни" и создания на ее базе самарского филиала Государственной Третьяковской галереи. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

"В ближайшее время начнется корректировка проекта с учетом замечаний ГТГ. Теперь нет больше сомнений: волжской Третьяковке — быть!", — написал парламентарий.

Напомним, построенная для завода им. Масленникова Фабрика-кухня имеет уникальную архитектуру: на плане она представляет собой серп и молот. После банкротства предприятия в здании размещались кулинария, спортивные учреждения, ночной клуб, офисы. В 1999 году здание и вовсе было превращено в торговый центр.

Сегодня там ведутся противоаварийные работы. По словам Александра Хинштейна, со стен сняли штукатурку, увеличили оконные проемы, и теперь здание выглядит так же, как в 1932 году, когда оно было построено.

В таком состоянии Фабрику-кухню 4 сентября увидела и оценила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время своего визита в Самару. Объект произвел на нее впечатление, и руководитель Третьяковки не исключила, что в здании может быть открыт филиал государственной галереи, которая в 2021 году закроется на реконструкцию.

В то же время она пояснила, что окончательное решение примет Министерство культуры России. И 6 сентября во время посещения Фабрики-кухни и. о. министра культуры РФ Николай Малаков официально заявил, что в здании будет открыт филиал Третьяковской галереи.

Отреставрировать здание Фабрики-кухни планируют к концу 2021 года. Там будут размещаться экспонаты галереи по специализациям "XX век" и "Современное искусство". Работа филиала также подразумевает и огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и лектории, то есть все то, что реализуется в Третьяковской галерее на Крымском валу. После реконструкции Фабрика-кухня станет крупнейшим арт-пространством региона — почти 8 тыс. кв. м выставочных площадей.