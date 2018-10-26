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Девелопмент Строительство и недвижимость

Для завода по производству плавленного сыра в Тольятти выделен участок

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под строительство предприятия "Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" в Тольятти выделен участок, соответствующая информация размещена на сайте регионального минстроя.

В проекте распоряжения губернатора Самарской области о реализации московской компанией масштабного инвестпроекта по строительству завода в Тольятти говорится о выделении инвестору земельного участка площадью 68,2 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов.

Участок, находящийся в муниципальной собственности, расположен по адресу: Комсомольский район, ул. Магистральная, 7.

Напомним, в начале сентября между областным правительством и ОАО "Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" был подписан инвестиционный меморандум в сфере реализации на территории Самарской области инвестпроекта по строительству завода по производству сыра в Тольятти.

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