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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Стала известна причина аварии ракеты "Союз-ФГ"

МОСКВА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, передает ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", — сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

По его словам, сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября вскоре после старта с Байконура. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж "Союза" не пострадал. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября запланирован на 16 ноября. Старт грузового корабля "Прогресс МС-10" к Международной космической станции планируется на 21:14 мск с Байконура.

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