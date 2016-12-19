В Самаре цена квадратного метра вторичной недвижимости пошла в рост

В ноябре 2016 года на рынке вторичной недвижимости Самары прошла незначительная положительная коррекция. Рынок новостроек характеризуется отрицательной динамикой, сообщает СОФЖИ.

Вторичная недвижимость

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости Самары было проанализировано 3665 уникальных предложений, опубликованных в Мультилистинговой системе Самарской области ИС "Центр" в ноябре 2016 года. По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в Самаре в ноябре составила 60386 рублей.

По словам Натальи Ладовой, заместителя исполнительного директора, руководителя департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, с октября по ноябрь 2016 стоимость 1 кв. м в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара выросла на 0,33%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается общее снижение на 3,86%.

С начала 2016 года динамика цен носила отрицательный характер, с редкими попытками (в апреле и августе) провести положительную коррекцию, однако в следующие месяцы этот рост "с лихвой" отыгрывался в сторону снижения. В ноябре 2016 также прошла незначительная положительная коррекция, которая с высокой степенью вероятности будет компенсирована снижением средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Кировский район - 23,8%. Меньше всего предложений в Самарском районе - 2,5%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные "улучшенки" - 35,3% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные "улучшенки" в Октябрьском районе - 7,8% от общего числа предложений, "хрущевки" в Кировском районе - 8,6% и панельные "улучшенки" в Промышленном районе - 8,0%. Наименьшее - "малосемейки" в Ленинском, Красноглинском и Куйбышевском районах - по 0,1% от общего количества предложений.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в ноябре 2016 года 1-комнатных квартир в Кировском районе - 10,5% от общего числа, наименьшее - 3-комнатных квартир в Самарском районе - 0,7% от общего количества предложений.

Самыми дорогими районами Самары в ноябре стали Самарский и Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв. м составляет 77 101 и 76 141 рублей, соответственно. Самый дешевый - Куйбышевский - 46 242 рублей/кв. м.

Самая высокая цена 1 кв. м в ноябре 2016 года зафиксирована в Самарском районе - 128 037 рублей (3-комнатная "элитка"). Минимальной стала цена в 27 273 рубля за квадратный метр (2-комнатная "хрущевка" в Куйбышевском районе).

Новостройки

В этом сегменте также наблюдается в основном отрицательная динамика, отмечает Наталья Лядова. "Начатая в феврале 2016 года положительная динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек замедлила темпы, а в августе 2016 и вовсе началась отрицательная коррекция. С высокой степенью вероятности можно предположить, что декабрь будет охарактеризован незначительной волатильностью средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек Самары", - говорит заместитель исполнительного директора СОФЖИ.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади в новостройках Самары составила 52256 рублей.

Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район - 38,9%, при этом в структуре предложения на однокомнатные квартиры приходится 20,2%. Наименьшее количество предложений приходится на трехкомнатные квартиры в Самарском районе - 0,3%.

Наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 3-комнатных квартир в Самарском районе - 68680 р., наименьшее - у 3-комнатных квартир в Красноглинском районе - 34010 рублей.

Аренда жилой недвижимости

Максимальная средняя арендная плата в ноябре у двухкомнатных "элиток" - 50000 р./мес., минимальная у однокомнатных "малосемеек" - 11278 р./мес.

При этом средняя цена предложения по городу составила 17634 р./мес.: 1-комнаьные квартиры - 14658 р./мес.; 2-ком - 20795 р./мес., 3-ком - 28120 р./месяц.