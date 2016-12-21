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Автопром Машиностроение

Николя Мор: "Универсал Lada Vesta Cross будет стоить чуть больше 800 тыс. рублей"

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.. ОБЗОР СМИ.
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Президент АвтоВАЗа Николя Мор назвал ориентировочную цену Lada Vesta Cross, которую планируется запустить в производство уже в 2017 г., сообщает сайт Ростеха.

Как передает портал, по словам главы автозавода, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить чуть больше 800 тыс. рублей.

Сейчас седан Lada Vesta можно купить с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 106 л. с., с пятиступенчатой "механикой" или "роботом".

Недавно появились седаны с двигателем 1,8 л и мощностью 122 л. с. и АМТ. Напомним, стоимость такого автомобиля в комплектации Comfort - от 632 тыс. рублей.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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