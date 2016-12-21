Николя Мор: "Универсал Lada Vesta Cross будет стоить чуть больше 800 тыс. рублей"

Президент АвтоВАЗа Николя Мор назвал ориентировочную цену Lada Vesta Cross, которую планируется запустить в производство уже в 2017 г., сообщает сайт Ростеха.



Как передает портал, по словам главы автозавода, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить чуть больше 800 тыс. рублей.



Сейчас седан Lada Vesta можно купить с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 106 л. с., с пятиступенчатой "механикой" или "роботом".

Недавно появились седаны с двигателем 1,8 л и мощностью 122 л. с. и АМТ. Напомним, стоимость такого автомобиля в комплектации Comfort - от 632 тыс. рублей.