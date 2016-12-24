Объем вложенных резидентами средств в ОЭЗ "Тольятти" достиг 8,4 млрд рублей

В особой экономической зоне "Тольятти" подведены предварительные итоги 2016 г., сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Во время традиционного "Клуба инвесторов", прошедшего 20 декабря, генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко рассказал представителям компаний-резидентов о результатах, достигнутых за прошедший год, который, по его словам, стал очередной вехой в истории проекта.

Начало года ознаменовалось запуском нового завода. Немецкая компания "Эдша Тольятти" начала производство автокомпонентов в ОЭЗ. Спустя месяц торжественно открылось японское предприятие "Атсумитек Тойтота Цусе Рус". Таким образом, на площадке стало работать шесть заводов по изготовлению различной продукции, ориентированной на российский рынок и за рубеж.

В первой половине 2017 г. к списку действующих предприятий ОЭЗ должны присоединится компании "ОЗОН ФАРМ" и "Тольяттинская бумажная фабрика", которые завершают строительство своих заводов и близки к началу пуско-наладочных работ.

В 2016 г. плеяда резидентов ОЭЗ "Тольятти" пополнилась двумя новыми компаниями. И впервые проекты потенциальных инвесторов рассмотрел новый экспертный совет, собранный в регионе. Полномочия по его проведению были переданы в правительство Самарской области наряду с другими обязанностями по управлению ОЭЗ.

"В этом году управление особой экономической зоной "Тольятти" передано правительству Самарской области. — отметил Алексей Пахоменко. — Для вас, для резидентов, это по сути ничего не меняет, кроме того, что работа должна пойти быстрее по одной простой причине — центр принятия многих административных решений теперь приближен к "земле", то есть непосредственно к территории участка ОЭЗ. Первый экспертный совет в регионе прошел успешно и одобрил два новых проекта. Мы уверены, что по итогам 2016 г. ОЭЗ "Тольятти" выполнит утвержденные показатели эффективности. Объем вложенных резидентами средств в ОЭЗ "Тольятти" только по итогам третьего квартала этого года достиг 8,4 млрд рублей. Многие компании не просто выполнили свои планы в этой части, а даже перевыполнили их. Надеюсь, что и в дальнейшем развитие ваших проектов будет идти такими же высокими темпами. Со своей стороны мы будем обеспечивать всю необходимую поддержку для этого".

Также в течение года в ОЭЗ активно продолжалось строительство инфраструктуры второй очереди. 2016 год завершается с высокой степенью готовности данного этапа, и уже ведется сдача построенных объектов в эксплуатацию.

Важным итогом уходящего года стало формирование полноценной службы эксплуатации на площадке, которая полностью взяла на себя обслуживание всей территории экономической зоны без помощи подрядных организаций. В будущем управляющая компания ОЭЗ планирует расширять спектр предоставляемых услуг, обеспечивая резидентов всем необходимым для обслуживания и благоустройства их земельных участков".

Завершая свое выступление, Алексей Пахоменко поблагодарил резидентов за их активный вклад в развитие ОЭЗ и плодотворное сотрудничество в 2016 г., а также озвучил планы на 2017 год, которые предстоит реализовать в тесном тандеме управляющей компании с резидентами особой экономической зоны "Тольятти".