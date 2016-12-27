Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

На пересечении ул. Тухачевского и Киевской в Самаре на прошлой неделе начались строительные работы. На территории, обнесенной металлическим забором, работают экскаватор и самосвалы, вывозящие грунт.

Памятуя о намерении компании "ЛМ-девелопмент" построить на этом участке АЗС и недовольстве по этому поводу жителей близлежащих домов, корреспондент Волга Ньюс обратился за пояснениями в мэрию Самары. В горадминистрации сообщили, что АЗС здесь не появится, как и было обещано, а стройку ведут по заказу Сбербанка.

Как пояснили в Сбере, на участке появится уникальный не только для Самары, но и для России офис формата Сбербанк-авто, в котором клиенты смогут совершать традиционные банковские операции, не выходя из автомобиля.

"Клиентам не нужно тратить время на парковку, можно не бояться забыть реквизиты, документы для оплаты в машине", - комментирует управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.

Однако при желании здесь можно будет воспользоваться и привычным форматом обслуживания – в офисе будут работать зона самообслуживания и операционный зал.

"Выбор места для нового офиса не случаен, - говорит Долонин. - Местные жители не раз обращались с просьбой открытия филиала банка в этом районе. Ранее на ул. Тухачевского работал офис №220, который был закрыт по техническим причинам. Уже в ближайшее время мы возобновим обслуживание в инновационном формате".

По его словам, получено разрешение на строительство и ведутся подготовительные работы. Офис будет возведен в короткие сроки, благодаря модульной конструкции объекта, площадь которого составит более 200 кв. м. Планируется, что он будет запущен к началу лета 2017 года.

Размер инвестиций в проект в банке не раскрывают.