Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

На пересечении ул. Тухачевского и Киевской в Самаре на прошлой неделе начались строительные работы. На территории, обнесенной металлическим забором, работают экскаватор и самосвалы, вывозящие грунт.
Памятуя о намерении компании "ЛМ-девелопмент" построить на этом участке АЗС и недовольстве по этому поводу жителей близлежащих домов, корреспондент Волга Ньюс обратился за пояснениями в мэрию Самары. В горадминистрации сообщили, что АЗС здесь не появится, как и было обещано, а стройку ведут по заказу Сбербанка.
Как пояснили в Сбере, на участке появится уникальный не только для Самары, но и для России офис формата Сбербанк-авто, в котором клиенты смогут совершать традиционные банковские операции, не выходя из автомобиля.
"Клиентам не нужно тратить время на парковку, можно не бояться забыть реквизиты, документы для оплаты в машине", - комментирует управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.
Однако при желании здесь можно будет воспользоваться и привычным форматом обслуживания – в офисе будут работать зона самообслуживания и операционный зал.
"Выбор места для нового офиса не случаен, - говорит Долонин. - Местные жители не раз обращались с просьбой открытия филиала банка в этом районе. Ранее на ул. Тухачевского работал офис №220, который был закрыт по техническим причинам. Уже в ближайшее время мы возобновим обслуживание в инновационном формате".
По его словам, получено разрешение на строительство и ведутся подготовительные работы. Офис будет возведен в короткие сроки, благодаря модульной конструкции объекта, площадь которого составит более 200 кв. м. Планируется, что он будет запущен к началу лета 2017 года.
Размер инвестиций в проект в банке не раскрывают.
Последние комментарии
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.
А почему бы и не выбрать одну из самых продвинутых услуг Сбера, которая как раз нормально работает.