Мэрия вновь ищет подрядчика для строительства трамвайной линии до "Самара Арены"

Департамент градостроительства Самары объявил повторный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18 в Самаре (второй этап строительства)".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, в ноябре этого года департамент градостроительства объявил торги на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки (длина 1,68 км) от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18.

Начальная стоимость была объявлена в объеме 841,2 млн рублей.

Однако впоследствии тендер был отменен, а предполагаемая сметная цена строительства была скорректирована и уменьшилась на 100 млн рублей.

Согласно документам закупки, начальная максимальная стоимость контракта сейчас составляет 741 млн рублей.

На эти деньги подрядчик должен будет произвести переустройство существующих коммуникаций и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,68 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе "Самара-Арена".

Также подрядчик обязан смонтировать бесшовное защитное покрытие для трамвайных рельсов на перекрестках.

Кроме того, ему предстоит установить остановочные павильоны на всем протяжении реконструируемого участка и организовать его освещение.

Помимо этого в контракте запланировано строительство диспетчерского пункта на разворотном кольце.

Всего в рамках общего контракта по реконструкции трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе планируется провести строительно-монтажные работы на семи участках:

на Комсомольской площади; на ул. Красноармейской (от ул. Спортивной до ул. Галактионовской); на ул. Галактионовской (от ул. Красноармейской до ул. Полевой), на ул. Полевой (от ул. Галактионовской до пр. Ленина); на пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой) — на ул. Ново-Садовой (от пр. Ленина до пр. Кирова); на ул. Демократической (от пр. Кирова до ул. Ташкентской) на ул. Ташкентской (от ул. Демократической до Московского шоссе) на Московском шоссе (от ул. Ташкентской до транспортного узла стадиона).

Итоги аукциона должны подвести 19 января.