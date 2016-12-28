Мэрия вновь ищет подрядчика для строительства трамвайной линии до "Самара Арены"

Департамент градостроительства Самары объявил повторный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18 в Самаре (второй этап строительства)".
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, в ноябре этого года департамент градостроительства объявил торги на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки (длина 1,68 км) от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18.
Начальная стоимость была объявлена в объеме 841,2 млн рублей.
Однако впоследствии тендер был отменен, а предполагаемая сметная цена строительства была скорректирована и уменьшилась на 100 млн рублей.
Согласно документам закупки, начальная максимальная стоимость контракта сейчас составляет 741 млн рублей.
На эти деньги подрядчик должен будет произвести переустройство существующих коммуникаций и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,68 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе "Самара-Арена".
Также подрядчик обязан смонтировать бесшовное защитное покрытие для трамвайных рельсов на перекрестках.
Кроме того, ему предстоит установить остановочные павильоны на всем протяжении реконструируемого участка и организовать его освещение.
Помимо этого в контракте запланировано строительство диспетчерского пункта на разворотном кольце.
Всего в рамках общего контракта по реконструкции трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе планируется провести строительно-монтажные работы на семи участках:
- на Комсомольской площади; на ул. Красноармейской (от ул. Спортивной до ул. Галактионовской);
- на ул. Галактионовской (от ул. Красноармейской до ул. Полевой),
- на ул. Полевой (от ул. Галактионовской до пр. Ленина);
- на пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой) — на ул. Ново-Садовой (от пр. Ленина до пр. Кирова);
- на ул. Демократической (от пр. Кирова до ул. Ташкентской)
- на ул. Ташкентской (от ул. Демократической до Московского шоссе)
- на Московском шоссе (от ул. Ташкентской до транспортного узла стадиона).
Итоги аукциона должны подвести 19 января.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.