16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия вновь ищет подрядчика для строительства трамвайной линии до "Самара Арены" На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова После ремонта съезда с проспекта Кирова на Московское шоссе вновь открыт дублер Минтранс потребовал от банка "Глобэкс" 574 млн руб., направлявшихся на строительство Кировского моста Опубликована программа развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации

Дорожное строительство Транспорт и связь

Мэрия вновь ищет подрядчика для строительства трамвайной линии до "Самара Арены"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Департамент градостроительства Самары объявил повторный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18 в Самаре (второй этап строительства)".

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, в ноябре этого года департамент градостроительства объявил торги на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки (длина 1,68 км) от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18.

Начальная стоимость была объявлена в объеме 841,2 млн рублей.

Однако впоследствии тендер был отменен, а предполагаемая сметная цена строительства была скорректирована и уменьшилась на 100 млн рублей.

Согласно документам закупки, начальная максимальная стоимость контракта сейчас составляет 741 млн рублей.

На эти деньги подрядчик должен будет произвести переустройство существующих коммуникаций и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,68 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе "Самара-Арена".

Также подрядчик обязан смонтировать бесшовное защитное покрытие для трамвайных рельсов на перекрестках.

Кроме того, ему предстоит установить остановочные павильоны на всем протяжении реконструируемого участка и организовать его освещение.

Помимо этого в контракте запланировано строительство диспетчерского пункта на разворотном кольце.

Всего в рамках общего контракта по реконструкции трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе планируется провести строительно-монтажные работы на семи участках:

  1. на Комсомольской площади; на ул. Красноармейской (от ул. Спортивной до ул. Галактионовской);
  2. на ул. Галактионовской (от ул. Красноармейской до ул. Полевой),
  3. на ул. Полевой (от ул. Галактионовской до пр. Ленина);
  4. на пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой) — на ул. Ново-Садовой (от пр. Ленина до пр. Кирова);
  5. на ул. Демократической (от пр. Кирова до ул. Ташкентской)
  6. на ул. Ташкентской (от ул. Демократической до Московского шоссе)
  7. на Московском шоссе (от ул. Ташкентской до транспортного узла стадиона).

Итоги аукциона должны подвести 19 января.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

Фото на сайте

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Развязка на Московском шоссе и проспекте Кирова готова почти на 40%

Развязка на Московском шоссе и проспекте Кирова готова почти на 40%

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1