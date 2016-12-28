Резиденты ТОРа будут платить налог на прибыль по пониженной ставке

На пленарном заседании Самарской губернской думы 27 декабря в двух чтениях приняты изменения в ст. 4 областного закона о налоге на имущество организаций и ст. 2 закона о пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональный бюджет.

Напомним, согласно изменениям вводится новая льготная категория налогоплательщиков — организации-резиденты ТОР, отвечающие требованиям федерального законодательства и заключившие соответствующие соглашения.

Для них устанавливается пониженная ставка налога на прибыль организаций, которая в первые пять лет составит 2%, последующие пять лет — 10%.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы Габибулла Хасаев отметил, что закон направлен на стимулирование экономического развития области, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест и привлечение инвесторов.