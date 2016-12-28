Резиденты ТОРа будут платить налог на прибыль по пониженной ставке

На пленарном заседании Самарской губернской думы 27 декабря в двух чтениях приняты изменения в ст. 4 областного закона о налоге на имущество организаций и ст. 2 закона о пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональный бюджет.
Напомним, согласно изменениям вводится новая льготная категория налогоплательщиков — организации-резиденты ТОР, отвечающие требованиям федерального законодательства и заключившие соответствующие соглашения.
Для них устанавливается пониженная ставка налога на прибыль организаций, которая в первые пять лет составит 2%, последующие пять лет — 10%.
Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы Габибулла Хасаев отметил, что закон направлен на стимулирование экономического развития области, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест и привлечение инвесторов.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!