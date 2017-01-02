Куда сходить в Самаре на новогодние каникулы. Культурная программа с 3 по 8 января

Для тех, кто и в Новый год хочет интеллектуального досуга, Волга Ньюс составил краткий обзор детских и семейных мероприятий, которые предлагают самарские музеи, театры и концертные залы с 1 по 8 января.

Музеи



Художественный музей



2, 3, 4, 7,8 января музей работает с 10.00 до 18.00

5 января — с 13.00 до 21.00

6 января — с 11.00 до 18.00



3-8 января (запись по тел. 332-33-09). Интерактивная игра-экскурсия "Великий Карл". Игра-экскурсия по сюжетам произведений великого русского художника Карла Брюллова даст юным участникам возможность представить себя в роли искусствоведов, утонченных критиков, глубоких знатоков и ценителей искусства; научит не только смотреть, но и видеть живопись, разбираться в тонкостях художественных жанров. Игра проводится в экспозиции выставки "Карл Брюллов" из собрания Государственного Русского музея. Рекомендуется для школьников от 10 до 15 лет. Билет стоит 200 рублей.



5-8 января, 13:00. Новогодний квест "Зимний экспресс". Квест по залам русского искусства познакомит посетителей с традициями зимних праздников в России, начиная с зимних балов века XVIII века и до новогодних развлечений советской эпохи. Билет стоит 120 рублей.



5-8 января, 15:00. Экскурсия по тематической экспозиции "Зимняя сказка в музее" из собрания музея познакомит самарского зрителя с тайнами музейных фондов — живописью и графикой, которая редко гостит в музейных залах. Зима предстанет перед зрителем в самых разнообразных красках: у взрослых вызовет ностальгию нарядная череда веселых советских картинок, а дети смогут познакомиться с различными видами графического искусства и узнать все тонкости живописного изображения снега. Экскурсия рекомендована для школьников от 7 до 14 лет. Билет стоит 100 рублей.



5 января, 14.00. Мастер-класс "Рождественская елочка". Дети узнают историю традиции Рождественской елки и какими были елочные игрушки, а также смогут создать свою уникальную рождественскую игрушку. Стоимость билета — 150 рублей.



6 января, 14.00. Мастер-класс "Здравствуй, праздник!" Открытка или, как ее иногда называли в конце XIX — начале XX века, "артистическая карточка", имеет давнюю историю. О которой узнают участники мастер-класса, создавая свою крафт-открытку. Стоимость билета — 150 рублей.



8 января, 14.00. Мастер-класс "Рождественская звезда". Волшебное мерцание звезды как нельзя лучше передаст витражная техника, которая будет использована при создании главного символа праздника. Стоимость билета — 150 рублей.



Музей модерна

3,4,6,7,8 января музей работает с 10.00 до 18.00



7, 8 и 9 января, 12:00. Рождественский детский музыкальный спектакль "Софи и имбирное печенье". Сказку о том, как лесные птички помогли маленькой девочке сотворить чудо, воспитанники самарских театральных студий покажут под музыку великого клавесиниста Франсуа Куперена. Режиссер — Татьяна Ачаликова. В программу входит: спектакль, угощение имбирным печеньем, открытка с рецептом, экскурсия по постоянной экспозиции музея. Стоимость билета — 300 руб.



7 января, 13:00. Экскурсия для сборной семейной группы по выставке из собрания историка моды Александра Васильева "Женская мода в стиле модерн". Экспозиция посвящена моде рубежа XIX–XX вв. Платья и костюмы с рукавами жиго, накидки-тальмы, ажурные и горностаевые пелерины, сумочки и зонтики расскажут о моде перед Первой мировой войной. Стоимость билета 250-350 рублей.

8 января, 16:00. Лекция "История свадебного платья". Сотрудник музея расскажет о появлении подвенечного костюма, христианской символике, трансформации свадебных традиций в советское время. Билет — 80 рублей.



Также музей предлагает экскурсии по постоянной экспозиции и временным выставкам:

"Джентльмены предпочитают" с комплексным осмотром экспозиций первого этажа;

"Господа стулья" с комплексным осмотром экспозиций первого этажа;

Игровая детская экскурсия по постоянной экспозиции и подвалу "Детям о модерне";

Экскурсия по выставке "Женская мода в стиле модерн" из коллекции историка моды Александра Васильева.



Музей им. Алабина

3–8 января музей работает с 10.00 до 18.00



3, 4, 5 января, 11.00 и 14.00. "Новогодние приключения Царевны-лягушки". Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова показывает в праздники "Новогодние приключения Царевны-лягушки". Первая часть праздничного мероприятия представляет собой красочный спектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев. По окончании спектакля Дед Мороз и Снегурочка провожают ребят в зал, где детям будет представлена сказка "Царевна лягушка". Запись по телефону 333-64-23. Стоимость билета 350 рублей.



3 января, 11:00 и 14:00. Интерактивная программа "Новый год встречаем всей планетой". Музей Алабина предлагает интересное путешествие, в течение которого зима, весна, лето и осень пригласят гостей на новогодний праздник в ярких традициях народов нашей планеты. Просмотр диафильма добавит встрече волшебства. Сувениром, который посетители изготовят самостоятельно на мастер-классе, станет огненный петух — символ наступающего года по восточному календарю.



Посетители также могут посмотреть работающие в музее выставки:



Дом-музей Ленина

3–7 января музей работает с 10.00 до 18.00



3-7 января, с 10.00 до 18.00. Выставка "Добрые истории". Выставка представляет собой краткий экскурс в историю основных атрибутов и персонажей новогоднего праздника. Посетителям будут предложены различные интерактивные задания, загадки и вопросы. Желающие смогут изготовить простейшие новогодние украшения, которые станут частью экспозиции. Стоимость билета 75-100 рублей.



Литературный музей



3, 4, 5 января, 12.00. Новогодней программы "Сказки братьев Гримм". Ребята смогут совершить путешествие по следам героев любимых немецких сказочников. Пройти неожиданные испытания: выбраться из пряничного домика злой ведьмы, заглянуть в волшебное зеркало мачехи Белоснежки, перехитрить Серого Волка, а также встретиться с прекрасным Трубадуром и стать Бременскими музыкантами. В пути поучаствовать в веселых играх и конкурсах и получить в подарок от Красной Шапочки книгу, а от Деда Мороза сказочный сюрприз — теневой спектакль. Стоимость билета с подарком 650 рублей.



3 января, 12.00. Тематическое познавательное занятие "Сколько у Деда Мороза имен? Сказка В. Одоевского "Мороз Иванович" и другие". Сколько лет Деду Морозу и где он живет, кто такие Трескун, Студенец и Морозко — ответы на эти вопросы мы найдем в сказках и притчах о хозяине зимы, известных и малоизвестных. Дети также узнают, почему снежинки бывают разные, и сделают своими руками одну такую необыкновенную снежинку. А в заключение поиграют в "снежки". Возраст участников — 7+, билет стоит 150 рублей, необходима предварительная запись.



4 января, 12.00. Тематическое познавательное занятие "Загадка рождественской елочки, или Как украшали ее в старину". "В гостиную втащили большую мерзлую елку. (…) От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать", — писал Алексей Толстой в "Детстве Никиты". На занятии дети узнают, как и зачем наряжали рождественскую елочку в старину, из чего и как делать фунтик, ангела и другие украшения. Участникам предстоит отгадать тайну елочной игрушки и своими руками сотворить чудо.Возраст участников — 8+, билет стоит 150 рублей, необходима предварительная запись.



5 и 8 января, 12.00 Рождественское театрально-игровое действо "Светлый праздник Рождества — нет счастливей торжества". Его участники узнают об истории Рождества, познакомятся с атрибутами, символами и традициями празднования в России. Дети станут зрителями представления театра вертеп, с чтением колядок или рождественских стихов, а также отгадают загадки и "ощипают" рождественскую елочку. Возраст участников 7+, необходима предварительная запись.



Детская картинная галерея



2-6, 8 января. Выставка "Были и небылицы". Выставка "Были и небылицы" в интересной и занимательной форме расскажет о том, как жили и во что верили наши предки, почему одушевляли силы природы и какой смысл вкладывали в то, что создавали своими руками. В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. В рамках выставки в одном из залов Детской картинной галереи напомнят об истории Святок и Рождества: маленькие зрители узнают о святочных гуляниях и обрядах, увидят берестяные маски-личины и фрагмент традиционного рождественского представления в театральном вертепе. Стоимость билета 100-150 рублей.



Музей сберегательного дела



4, 5, 6 января, с 10.00 до 15.00. Экскурсия по выставке "Секретные советские художники: они создавали деньги, документы, марки, открытки". Экспозиция посвящена создателям ценных бумаг — нескольким поколениям художников Гознака СССР и их ученикам. Их работы держали в руках миллионы. Их работы упоминали в песнях, стихах и фильмах. И только особые люди знали, как выглядят творцы шедевров. Секретные художники в совершенстве владели техникой графики и построения шрифтов, классической резцовой гравюрой на металле, что позволяло государству максимально надежно защитить рубль от подделки и сделать из денег произведения изобразительного искусства высочайшего уровня. Дети смогут создать новогоднюю поздравительную открытку на художественном станке методом линогравюры. Заготовки открыток ждут маленьких мастеров. Вход свободный.



Галерея "Виктория"



5-8 января, с 11.00 до 19.00. Выставка "Открытые системы"/"Самонедостаточность", подготовленная совместно с московским Музеем современного искусства "Гараж". Вход свободный.





Театры и концертные залы



"СамАрт"



2-8 января. Новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки. В Большом зале в 10.00, 13.00 и 16.00 показывают музыкальное волшебное представление "Няня из Поднебесья". Билеты стоят 280 и 300 рублей, спектакль предназначен для возраста 6+ (5+). В то же время в Малом зале можно посмотреть "Сказки Пушкина" — "истории от Александра Сергеевича Пушкина, вне виртуального мира гаджетов и Интернета". Билеты стоят 280 и 300 рублей, спектакль предназначен для возраста 6+ (5+).



Театр оперы и балета



3, 4 января, 11.00. Мюзикл "Динь-дон, я — ваша мама!".

4 января, 18.30. Балет "Спящая красавица".

5 января, 11.00 и 14.00. Детский мюзикл "Карлсон, который живет на крыше".

6 января, 11.00. Музыкальная сказка "Золотой ключик".

6 января, 18.30. Балет "Лебединое озеро"

7 января, 12.00 и 18.30. Балет-феерия "Щелкунчик".

8 января, 11.00 и 14.00. Балет-сказка "Белоснежка и семь гномов".



В Колонном зале театра, возле новогодней елки, за 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей, проходят детские представления "Золотой петушок и Шамаханская царица" с участием Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость билетов на дневные спектакли 200-650 рублей. Вечерние — 200-1800 рублей.



Театр "Камерная сцена"



3, 4, 5, 6, 8 января, 11.00, 14.00 (в отдельные дни в 17.00). Новогоднее представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и спектакль-мюзикл "Долгоногий Хольгер" (5+) по мотивам сказок Г. -Х. Андерсена. Стоимость билета 250 рублей.



Филармония



4, 5, 6 января. 11.00 и 14.00. Спектакль "Аленький цветочек" Московского губернского театра Сергея Безрукова. Стоимость билетов 450-1000 рублей.

7 января, 17.00. Новогодний праздничный концерт "СНежность". Стоимость билетов 300-700 рублей.

8 января, 17.00. Трио "Бельканто". В составе трио — дудукист Хосров Манукян, органистка Анна Суслова и саксофонист Михаил Трошин. Трио Бельканто исполнит рождественскую программу, в которой прозвучат известные и любимые всеми мелодии от Баха до Гершвина. Стоимость билетов 400-1000 рублей.



Областной театр кукол (в Доме актера)



3, 4, 8 января, 11.00 и 14.00. Интермедия у елки "Новогодний серпантин". Спектакль "Коза-дереза". Стоимость билетов 300 рублей.

5, 6 января, 11.00 и 14.00. Интермедия у елки "Новогодний серпантин". Спектакль "Три поросенка". Стоимость билетов 300 рублей.



Театр кукол "Лукоморье"



3-6 января, 11.00 и 14.00. Новогоднее представление "Маленькой елочке холодно зимой". Стоимость билета 350 рублей.