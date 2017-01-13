"Ростелеком" продолжает прием работ представителей региональных СМИ и блогеров на VI конкурс "Технологии для жизни - больше возможностей". Старт конкурса был дан в ноябре 2016 года, и на сегодняшний день уже прислано более 250 статей, репортажей, сюжетов и других творческих работ журналистов и блогеров со всей России.
Партнером VI конкурса выступило АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" - дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Лучшие работы также будут определены на макрорегиональном уровне, победители будут награждены ценными призами. Подведение итогов федерального этапа конкурса состоится в Москве в июне 2017 года, на нее будут приглашены победители из всех макрорегионов.
Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.
Конкурс проводится по номинациям:
* печатная пресса;
* радио и телевидение;
* Интернет-СМИ;
* социальные медиа.
Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.
В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телекомотрасли России, Японии и Армении.
Заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, член жюри конкурса от МРФ "Волга" Станислав Казарин отметил: "Телекоммуникационная отрасль и IT развиваются очень стремительно, внося в нашу жизнь множество новых технологий. Но это развитие невозможно без широкого общественного интереса и формирования научной и образовательной среды, которые в массе своей формируют средства массовой информации. Считаю, что международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" будет взаимно полезным и нужным как для СМИ, так и для представителей телекоммуникационной отрасли. Желаю участникам плодотворной творческой работы и неутомимого стремления к успеху".
Подать заявку на участие можно на сайте конкурса - www.smi.rt.ru. Срок принятия заявок - до 10 апреля 2017 года.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке www.smi.rt.ru/about.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???