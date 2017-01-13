"Ростелеком" продолжает прием работ представителей региональных СМИ и блогеров на VI конкурс "Технологии для жизни - больше возможностей". Старт конкурса был дан в ноябре 2016 года, и на сегодняшний день уже прислано более 250 статей, репортажей, сюжетов и других творческих работ журналистов и блогеров со всей России.

Партнером VI конкурса выступило АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" - дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Лучшие работы также будут определены на макрорегиональном уровне, победители будут награждены ценными призами. Подведение итогов федерального этапа конкурса состоится в Москве в июне 2017 года, на нее будут приглашены победители из всех макрорегионов.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

Конкурс проводится по номинациям:

* печатная пресса;

* радио и телевидение;

* Интернет-СМИ;

* социальные медиа.

Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.

В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телекомотрасли России, Японии и Армении.

Заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, член жюри конкурса от МРФ "Волга" Станислав Казарин отметил: "Телекоммуникационная отрасль и IT развиваются очень стремительно, внося в нашу жизнь множество новых технологий. Но это развитие невозможно без широкого общественного интереса и формирования научной и образовательной среды, которые в массе своей формируют средства массовой информации. Считаю, что международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" будет взаимно полезным и нужным как для СМИ, так и для представителей телекоммуникационной отрасли. Желаю участникам плодотворной творческой работы и неутомимого стремления к успеху".

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса - www.smi.rt.ru. Срок принятия заявок - до 10 апреля 2017 года.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке www.smi.rt.ru/about.