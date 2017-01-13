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ИТ Транспорт и связь

Поездка в Японию - главный приз "Ростелекома" для победителей конкурса региональных СМИ

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" продолжает прием работ представителей региональных СМИ и блогеров на VI конкурс "Технологии для жизни - больше возможностей". Старт конкурса был дан в ноябре 2016 года, и на сегодняшний день уже прислано более 250 статей, репортажей, сюжетов и других творческих работ журналистов и блогеров со всей России.

Партнером VI конкурса выступило АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" - дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Лучшие работы также будут определены на макрорегиональном уровне, победители будут награждены ценными призами. Подведение итогов федерального этапа конкурса состоится в Москве в июне 2017 года, на нее будут приглашены победители из всех макрорегионов.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

Конкурс проводится по номинациям:

* печатная пресса;
* радио и телевидение;
* Интернет-СМИ;
* социальные медиа.

Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.

В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телекомотрасли России, Японии и Армении.
Заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, член жюри конкурса от МРФ "Волга" Станислав Казарин отметил: "Телекоммуникационная отрасль и IT развиваются очень стремительно, внося в нашу жизнь множество новых технологий. Но это развитие невозможно без широкого общественного интереса и формирования научной и образовательной среды, которые в массе своей формируют средства массовой информации. Считаю, что международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" будет взаимно полезным и нужным как для СМИ, так и для представителей телекоммуникационной отрасли. Желаю участникам плодотворной творческой работы и неутомимого стремления к успеху".

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса - www.smi.rt.ru. Срок принятия заявок - до 10 апреля 2017 года.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке  www.smi.rt.ru/about.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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