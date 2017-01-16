ФАС оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре.
Об этом порталу Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.
Как сообщили в ФАС, апелляционную жалобу ведомство подаст в IX арбитражный апелляционный суд в срок до 29 января 2017 года.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?