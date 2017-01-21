В филармонии выступил знаменитый трубач Вадим Эйленкриг

В Самарской филармонии прошел концерт симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова и знаменитого российского трубача Вадима Эйленкрига.
В зале филармонии звучал популярный симфо-джаз — симфоническая сюита "Американец в Париже" Дж.Гершвина, сюита из мюзикла "Вестсайдская история" Л.Бернстайна, "Аранхуэсский концерт" Х.Родриго, аранжировки музыки из кинофильмов "Три товарища" и "Ва-банк", "Фантазия" на тему Луи Армстронга и др.
В ходе концерта Вадим Эйленкриг пригласил зрителей на международный фестиваль "Джаз-весна-2017", который откроет его джаз-квартет.
Вадим Эйленкриг — выдающийся российский трубач, бэндлидер, педагог и телеведущий, один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов. Он окончил Московский университет культуры и аспирантуру Академии им. Маймонида.
Десять лет музыкант солировал в главном джазовом оркестре страны — биг-бэнде Игоря Бутмана. В 2009 году вышел первый сольный альбом "The Shadow of your smile", который стал одним из самых продаваемых релизов лейбла "Butman music".
Эта работа стала отправным пунктом в сольной карьере артиста. Вадим начал концентрироваться на авторских проектах, среди которых дуэты с Антоном Барониным и Даниилом Крамером, проект с шоуменом Тимуром Родригезом, электронный дуэт с DJ LeGran и флагманский состав — квинтет Вадима Эйленкрига.
Вадим представляет Россию в Европе, на сольных концертах и фестивалях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Риге, Таллине, Дели, Ереване, Сингапуре, Сеуле, Бангкоке.
Не прекращалась и педагогическая деятельность доцента джазовой кафедры в Академии им. Маймонида, где одним из учеников Эйленкрига стал сам Роджер Уотерс (основатель Pink Floyd получил краткий урок игры на трубе перед шоу в СК "Олимпийский").
В 2013 году Вадим выступил в новом амплуа — ведущего шоу "Большой джаз" на телеканале "Культура". Важным этапом в телевизионной карьере стало выступление музыканта в качестве соведущего и руководителя оркестра в юбилейном сезоне шоу "Танцы со звездами".
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!