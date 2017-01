В филармонии выступил знаменитый трубач Вадим Эйленкриг

В Самарской филармонии прошел концерт симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова и знаменитого российского трубача Вадима Эйленкрига.

В зале филармонии звучал популярный симфо-джаз — симфоническая сюита "Американец в Париже" Дж.Гершвина, сюита из мюзикла "Вестсайдская история" Л.Бернстайна, "Аранхуэсский концерт" Х.Родриго, аранжировки музыки из кинофильмов "Три товарища" и "Ва-банк", "Фантазия" на тему Луи Армстронга и др.

В ходе концерта Вадим Эйленкриг пригласил зрителей на международный фестиваль "Джаз-весна-2017", который откроет его джаз-квартет.

Вадим Эйленкриг — выдающийся российский трубач, бэндлидер, педагог и телеведущий, один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов. Он окончил Московский университет культуры и аспирантуру Академии им. Маймонида.

Десять лет музыкант солировал в главном джазовом оркестре страны — биг-бэнде Игоря Бутмана. В 2009 году вышел первый сольный альбом "The Shadow of your smile", который стал одним из самых продаваемых релизов лейбла "Butman music".

Эта работа стала отправным пунктом в сольной карьере артиста. Вадим начал концентрироваться на авторских проектах, среди которых дуэты с Антоном Барониным и Даниилом Крамером, проект с шоуменом Тимуром Родригезом, электронный дуэт с DJ LeGran и флагманский состав — квинтет Вадима Эйленкрига.

Вадим представляет Россию в Европе, на сольных концертах и фестивалях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Риге, Таллине, Дели, Ереване, Сингапуре, Сеуле, Бангкоке.

Не прекращалась и педагогическая деятельность доцента джазовой кафедры в Академии им. Маймонида, где одним из учеников Эйленкрига стал сам Роджер Уотерс (основатель Pink Floyd получил краткий урок игры на трубе перед шоу в СК "Олимпийский").

В 2013 году Вадим выступил в новом амплуа — ведущего шоу "Большой джаз" на телеканале "Культура". Важным этапом в телевизионной карьере стало выступление музыканта в качестве соведущего и руководителя оркестра в юбилейном сезоне шоу "Танцы со звездами".