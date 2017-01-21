16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В филармонии выступил знаменитый трубач Вадим Эйленкриг В "Музыкальные исторические путешествия" отправились студенты медуниверситета В Самаре прозвучит скандинавская инди-музыка Павел Золин (Purple Fog Side): “Сейчас в моде честное творчество” Ученики самарской музыкальной школы выступили вместе с Валерием Гергиевым

Музыка Культура

В филармонии выступил знаменитый трубач Вадим Эйленкриг

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати

В Самарской филармонии прошел концерт симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова и знаменитого российского трубача Вадима Эйленкрига.

В зале филармонии звучал популярный симфо-джаз — симфоническая сюита "Американец в Париже" Дж.Гершвина, сюита из мюзикла "Вестсайдская история" Л.Бернстайна, "Аранхуэсский концерт" Х.Родриго, аранжировки музыки из кинофильмов "Три товарища" и "Ва-банк", "Фантазия" на тему Луи Армстронга и др.

В ходе концерта Вадим Эйленкриг пригласил зрителей на международный фестиваль "Джаз-весна-2017", который откроет его джаз-квартет.

Вадим Эйленкриг — выдающийся российский трубач, бэндлидер, педагог и телеведущий, один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов. Он окончил Московский университет культуры и аспирантуру Академии им. Маймонида.

Десять лет музыкант солировал в главном джазовом оркестре страны — биг-бэнде Игоря Бутмана. В 2009 году вышел первый сольный альбом "The Shadow of your smile", который стал одним из самых продаваемых релизов лейбла "Butman music".

Эта работа стала отправным пунктом в сольной карьере артиста. Вадим начал концентрироваться на авторских проектах, среди которых дуэты с Антоном Барониным и Даниилом Крамером, проект с шоуменом Тимуром Родригезом, электронный дуэт с DJ LeGran и флагманский состав — квинтет Вадима Эйленкрига.

Вадим представляет Россию в Европе, на сольных концертах и фестивалях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Риге, Таллине, Дели, Ереване, Сингапуре, Сеуле, Бангкоке.

Не прекращалась и педагогическая деятельность доцента джазовой кафедры в Академии им. Маймонида, где одним из учеников Эйленкрига стал сам Роджер Уотерс (основатель Pink Floyd получил краткий урок игры на трубе перед шоу в СК "Олимпийский").

В 2013 году Вадим выступил в новом амплуа — ведущего шоу "Большой джаз" на телеканале "Культура". Важным этапом в телевизионной карьере стало выступление музыканта в качестве соведущего и руководителя оркестра в юбилейном сезоне шоу "Танцы со звездами".

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Дария Пойндекстер 28 октября 2015 17:57 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

Лиза Новикова 28 октября 2015 17:41 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!

Фото на сайте

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

Открылась детская академия стран СНГ и Балтии

Открылась детская академия стран СНГ и Балтии

Центр эстетического воспитания детей и молодежи отпраздновал тройной юбилей

Центр эстетического воспитания детей и молодежи отпраздновал тройной юбилей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5