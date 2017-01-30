АвтоВАЗ создает специальную команду инженеров для новой Lada 4х4

ПАО "АвтоВАЗ" создает специальную команду инженеров для создания Lada 4х4 нового поколения, сообщил директор по связям с общественностью предприятия Сергей Ильинский.

"В настоящее время мы изучаем оптимальные варианты платформы для этого автомобиля, - говорится в сообщении. - В том числе с возможной архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с. В компании создается специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan".

Основная цель автопредприятия - создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков.

АвтоВАЗ намерен продолжить информировать о дальнейших событиях по разработке данного автомобиля, в частности, о деталях и сроках реализации проекта.