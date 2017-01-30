Предприятия сельхозмашиностроения области в 2016 г. отгрузили продукции на 5,5 млрд рублей

Объем отгруженной продукции предприятий сельхозмашиностроения, расположенных на территории Самарской области, в 2016 г. составил более 5,5 млрд руб., сообщил региональный минпром.

Информация была озвучена 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

"В настоящее время предприятия сельхозмашиностроения, наращивают объем производства, — сообщил представитель областного минпрома. — Объем отгруженной продукции в 2016 году составил более 4,5 млрд рублей. Компания "Пегас-Агро" не подает в органы госстатистики свои данные. За прошлый год компания выпустила продукции примерно на 1 млрд рублей. Если суммировать, то получается 5,5 млрд руб. Годом ранее было всего 2 млрд рублей".

Темпы роста регионального сельхозмашиностроения по отношению к уровню 2015 го. составили 184,4%. Индекс производства — 199,7%, то есть в два раза.

В министерстве отмечают, что объем растет не из-за повышения цены на сельхозтехнику, а именно за счет роста физических объемов выпущенной продукции. Развитию предприятий способствует в том числе и государственная поддержка в рамках реализации постановления правительств РФ 1432.

Данная мера господдержки дает возможность воспользоваться и получить субсидии предприятиям сельхозмашиностроения, чья продукция рекомендована Минсельхозом России к приобретению. В настоящий перечень включена продукция АО "Евротехника", ООО "Пегас-Агро" и ООО "Сельмаш".

В 2015 г. из федерального бюджета предприятиями получены субсидии на сумму 259,8 млн руб., в 2016 г. — 423,8 млн рублей.

Основные межотраслевые меры поддержки, которые направлены на содействие импортозамещения, возложены на Фонд развития промышленности при Минпромторге РФ.

Между Самарской областью и Фондом заключено соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. По данным министерства промышленности и технологий, в 2016 г. на самарские предприятия, представляющие разные отрасли, из федерального бюджета привлечено таким образом более 1 млрд рублей.

Кроме того, в рамках государственных целевых программ предприятиям региона в прошлом году выделено более 47 млрд рублей.