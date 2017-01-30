В Сызрани планируется организовать сборку тракторов класса "Кировец"

В Самарской области планируется организовать сборку тракторов класса "Кировец", сообщил глава регионального минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.

"На сегодня разрабатывается проект, подписано предварительное соглашение об изучении возможности сборки на базе ООО "Сельмаш" в Сызрани тракторов класса "Кировец", - сообщил министр, уточнив, что технику будут выпускать под маркой "Святослав". - Если наши усилия, усилия инвесторов и собственников завода сойдутся и будет все реализовано, мы предполагаем, что в этом году будет собрано 50 пробных тракторов по крупноузловой сборке, а в последующем с использованием мощностей "Сельмаша" и сызранских заводов возможна реализация крупнопоточной сборки тракторов. Мы этот опыт изучаем, на сегодня проект в стадии предварительной договоренности, у нас имеется огромное желание реализовать его на территории Самарской области. Тогда под весь набор техники, производимый "Сельмашем", регион получит трактор, который работает с этими агрегатами".

По данным областного минсельхоза, "Сельмаш" осуществляет конструирование и производство современных машин для посева и обработки земли по ресурсосберегающим технологиям. Это широкозахватные посевные комплексы "Волгарь", универсальный посевной агрегат АУП-18, культиваторы, модульные глубокорыхлители.

В 2016 г. на предприятии произведено 209 единиц посевных и почвообрабатывающих машин, реализовано 191 единица, из них в Самарской области - 57.