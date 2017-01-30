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Автопром Машиностроение

В Сызрани планируется организовать сборку тракторов класса "Кировец"

СЫЗРАНЬ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируется организовать сборку тракторов класса "Кировец", сообщил глава регионального минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.

"На сегодня разрабатывается проект, подписано предварительное соглашение об изучении возможности сборки на базе ООО "Сельмаш" в Сызрани тракторов класса "Кировец", - сообщил министр, уточнив, что технику будут выпускать под маркой "Святослав". - Если наши усилия, усилия инвесторов и собственников завода сойдутся и будет все реализовано, мы предполагаем, что в этом году будет собрано 50 пробных тракторов по крупноузловой сборке, а в последующем с использованием мощностей "Сельмаша" и сызранских заводов возможна реализация крупнопоточной сборки тракторов. Мы этот опыт изучаем, на сегодня проект в стадии предварительной договоренности, у нас имеется огромное желание реализовать его на территории Самарской области. Тогда под весь набор техники, производимый "Сельмашем", регион получит трактор, который работает с этими агрегатами".

По данным областного минсельхоза, "Сельмаш" осуществляет конструирование и производство современных машин для посева и обработки земли по ресурсосберегающим технологиям. Это широкозахватные посевные комплексы "Волгарь", универсальный посевной агрегат АУП-18, культиваторы, модульные глубокорыхлители.

В 2016 г. на предприятии произведено 209 единиц посевных и почвообрабатывающих машин, реализовано 191 единица, из них в Самарской области - 57.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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