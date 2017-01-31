Самарская кондитерская фирма подражала чувашскому "Акконду"

Самарское ООО "Услада" уличили в факте недобросовестной конкуренции, рассказал руководитель УФАС по области, госсоветник РФ 2 класса Леонид Пак.

"К нам поступила жалоба со стороны кондитерской компании "Акконд" (Чувашия) на то, что самарское ООО "Услада" выпускает продукцию - вафли и конфеты - с названиями и этикетками, почти в точности повторяющими оригинальную продукцию "Акконда". Мы провели проверку, в результате которой данный факт подтвердился", - пояснил Леонид Пак.

Он сообщил, что за подобное нарушение фирме по закону грозит штраф в размере 110 тыс. рублей.

Однако учитывая, что это первое нарушение, и в связи с послаблениями, принятыми в РФ в 2016 г., самарская компания отделалась предупреждением и запретом использовать чужие названия и этикетки.