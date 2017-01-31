Самарская кондитерская фирма подражала чувашскому "Акконду"

Самарское ООО "Услада" уличили в факте недобросовестной конкуренции, рассказал руководитель УФАС по области, госсоветник РФ 2 класса Леонид Пак.
"К нам поступила жалоба со стороны кондитерской компании "Акконд" (Чувашия) на то, что самарское ООО "Услада" выпускает продукцию - вафли и конфеты - с названиями и этикетками, почти в точности повторяющими оригинальную продукцию "Акконда". Мы провели проверку, в результате которой данный факт подтвердился", - пояснил Леонид Пак.
Он сообщил, что за подобное нарушение фирме по закону грозит штраф в размере 110 тыс. рублей.
Однако учитывая, что это первое нарушение, и в связи с послаблениями, принятыми в РФ в 2016 г., самарская компания отделалась предупреждением и запретом использовать чужие названия и этикетки.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.