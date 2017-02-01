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ИТ Транспорт и связь

С "МегаФон.ТВ" пропустить кинопремьеру невозможно

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К любым рейтингам можно относиться критически. И все-таки порой так хочется увидеть фильмы, которые особо отмечены критиками, собрали самую большую кассу или восторженные отзывы зрителей! Эти фильмы уже не идут в кинотеатрах и еще не появились в Сети и на DVD? Абонентов "МегаФона" такое не пугает: в приложении "МегаФон.ТВ" можно найти все недавние кинохиты. И много что еще.

Какие же фильмы особенно "нашумели" в 2016 году? По данным "Кинопоиска", самой ожидаемой премьерой стал "Отряд самоубийц". Даже те, кто его не видел, прекрасно знают, как выглядит Харли Куинн в исполнении Марго Роби — этот образ уже стал интернет-мемом. Так почему бы хоть с опозданием не посмотреть первоисточник?

Самой кассовой комедией минувшего года стала третья часть "Дневника Бриджит Джонс". Конечно, Рене Зельвегер за двенадцать лет, прошедших со съемок предыдущей части, не помолодела, но любовь зрителей помогла фильму преодолеть рубеж в 150 миллионов долларов — при бюджете в 35. В общем, фанатам жанра есть смысл посмотреть эту комедию на "МегаФон.ТВ". Такая возможность есть у абонентов, подключенных на тарифы "Все включено S-VIP". В зависимости от размера пакет включает от одного фильма и 50 телеканалов, которые можно смотреть без оплаты.

Среди мелодрам рекорд по сборам поставил "До встречи с тобой" с Эмилией Кларк. Что помогло фильму с бюджетом в 20 миллионов собрать в десять раз больше — присутствие звезды "Игры престолов" или сюжет? Посмотрите — узнаете.

На "МегаФон.ТВ" можно найти и другие фильмы 2016 года — буквально на любой вкус: от экранизированной игры "Варкрафт" и анимационной "Тайной жизни домашних животных" до сиквела "Иллюзия обмана: Второй акт". В приложении "МегаФона" уже более 100 недавних кинопремьер. Посмотреть их можно бесплатно или за небольшую доплату, взяв напрокат или купив. Наличие фильмов уточняйте в мобильном приложении "МегаФон.ТВ" в разделе "Фильмы".

"Приложение "МегаФон.ТВ" понравится киноманам еще и потому, что на линейке "Все включено", начиная с пакета М трафик при просмотре не тарифицируется. Кстати, в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го количество новых абонентов, выбравших тариф "Все включено М", выросло на 24%, а значит, еще больше жителей Самарской области могут наслаждаться киноновинками", — комментирует директор Самарского отделения "МегаФона" Максим Токаренко.

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Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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