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ИТ Транспорт и связь

Удобство электронного счета за услуги связи оценили сельские жители Самарской области

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Электронный способ доставки счетов за услуги связи "Ростелекома" выбрали на территории Самарской области 75% абонентов компании. Это преимущественно пользователи сети Интернет и Интерактивного ТВ.

Подписчики электронного счета получают расчетные документы за предоставленные услуги связи через единый личный кабинет (ЕЛК) или по электронной почте. Особенно востребована доставка счета в электронном виде среди жителей сельской местности. Самое большое количество получателей таких платежных документов проживает в Камышлинском и Приволжском районах губернии.

Количество абонентов, использующих онлайн-сервисы, неуклонно растет. Так, в 2016 году число пользователей ЕЛК в регионе выросло более чем на 40%. Этому способствует расширение географии доступности услуг сети Интернет на территории губернии. Сегодня подключить домашний телефон, Интернет и Интерактивное ТВ "Ростелекома" по оптике могут жители более чем миллиона домохозяйств в 60 населенных пунктах региона. Только в минувшем году на цифровую связь были переключены более сотни сельских АТС Самарской области, что позволило обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет еще почти 14 тысячам сельчан.

"Сегодня мы наблюдаем такую тенденцию: жители сел и деревень не уступают активным интернет-пользователям мегаполиса и стремительно осваивают онлайн-сервисы, потому что это быстро и надежно, - комментирует заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом Дмитрий Каргапольцев. - Подписавшись на электронную доставку счета, абонент гарантированно получит его в личном кабинете либо на адрес электронной почты значительно раньше срока доставки бумажного счета. Более того, доступ к документу имеется только у подписчика, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность платежных документов. Но главное удобство - это возможность спланировать время оплаты. Можно оплатить счет сразу, не выходя из дома, например, в едином личном кабинете либо другими привычными и доступными способами".

Оплата электронного счета возможна с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты в едином личном кабинете, на сайте компании https://samara.rt.ru/payment, при помощи систем электронных платежей в Интернете или через платежные терминалы. Абонентам Ростелекома с авансовой системой оплаты услуги интернет в ЕЛК предоставляется возможность настройки сервисов "Автоплатеж" и "Обещанный платеж".

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Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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