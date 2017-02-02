Удобство электронного счета за услуги связи оценили сельские жители Самарской области

Электронный способ доставки счетов за услуги связи "Ростелекома" выбрали на территории Самарской области 75% абонентов компании. Это преимущественно пользователи сети Интернет и Интерактивного ТВ.
Подписчики электронного счета получают расчетные документы за предоставленные услуги связи через единый личный кабинет (ЕЛК) или по электронной почте. Особенно востребована доставка счета в электронном виде среди жителей сельской местности. Самое большое количество получателей таких платежных документов проживает в Камышлинском и Приволжском районах губернии.
Количество абонентов, использующих онлайн-сервисы, неуклонно растет. Так, в 2016 году число пользователей ЕЛК в регионе выросло более чем на 40%. Этому способствует расширение географии доступности услуг сети Интернет на территории губернии. Сегодня подключить домашний телефон, Интернет и Интерактивное ТВ "Ростелекома" по оптике могут жители более чем миллиона домохозяйств в 60 населенных пунктах региона. Только в минувшем году на цифровую связь были переключены более сотни сельских АТС Самарской области, что позволило обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет еще почти 14 тысячам сельчан.
"Сегодня мы наблюдаем такую тенденцию: жители сел и деревень не уступают активным интернет-пользователям мегаполиса и стремительно осваивают онлайн-сервисы, потому что это быстро и надежно, - комментирует заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом Дмитрий Каргапольцев. - Подписавшись на электронную доставку счета, абонент гарантированно получит его в личном кабинете либо на адрес электронной почты значительно раньше срока доставки бумажного счета. Более того, доступ к документу имеется только у подписчика, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность платежных документов. Но главное удобство - это возможность спланировать время оплаты. Можно оплатить счет сразу, не выходя из дома, например, в едином личном кабинете либо другими привычными и доступными способами".
Оплата электронного счета возможна с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты в едином личном кабинете, на сайте компании https://samara.rt.ru/payment, при помощи систем электронных платежей в Интернете или через платежные терминалы. Абонентам Ростелекома с авансовой системой оплаты услуги интернет в ЕЛК предоставляется возможность настройки сервисов "Автоплатеж" и "Обещанный платеж".
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???