Удобство электронного счета за услуги связи оценили сельские жители Самарской области

Электронный способ доставки счетов за услуги связи "Ростелекома" выбрали на территории Самарской области 75% абонентов компании. Это преимущественно пользователи сети Интернет и Интерактивного ТВ.

Подписчики электронного счета получают расчетные документы за предоставленные услуги связи через единый личный кабинет (ЕЛК) или по электронной почте. Особенно востребована доставка счета в электронном виде среди жителей сельской местности. Самое большое количество получателей таких платежных документов проживает в Камышлинском и Приволжском районах губернии.

Количество абонентов, использующих онлайн-сервисы, неуклонно растет. Так, в 2016 году число пользователей ЕЛК в регионе выросло более чем на 40%. Этому способствует расширение географии доступности услуг сети Интернет на территории губернии. Сегодня подключить домашний телефон, Интернет и Интерактивное ТВ "Ростелекома" по оптике могут жители более чем миллиона домохозяйств в 60 населенных пунктах региона. Только в минувшем году на цифровую связь были переключены более сотни сельских АТС Самарской области, что позволило обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет еще почти 14 тысячам сельчан.

"Сегодня мы наблюдаем такую тенденцию: жители сел и деревень не уступают активным интернет-пользователям мегаполиса и стремительно осваивают онлайн-сервисы, потому что это быстро и надежно, - комментирует заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом Дмитрий Каргапольцев. - Подписавшись на электронную доставку счета, абонент гарантированно получит его в личном кабинете либо на адрес электронной почты значительно раньше срока доставки бумажного счета. Более того, доступ к документу имеется только у подписчика, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность платежных документов. Но главное удобство - это возможность спланировать время оплаты. Можно оплатить счет сразу, не выходя из дома, например, в едином личном кабинете либо другими привычными и доступными способами".

Оплата электронного счета возможна с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты в едином личном кабинете, на сайте компании https://samara.rt.ru/payment, при помощи систем электронных платежей в Интернете или через платежные терминалы. Абонентам Ростелекома с авансовой системой оплаты услуги интернет в ЕЛК предоставляется возможность настройки сервисов "Автоплатеж" и "Обещанный платеж".