Максимальная новая величина прожиточного минимума в регионе составит 10,6 тыс. рублей

Постановлением правительства Самарской области утверждены новые величины прожиточного минимума за IV квартал 2016 г., сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.
В том числе:
- для трудоспособного населения - 10 642 руб.;
- для пенсионеров - 7667 руб.;
- для детей - 9415 руб.;
- в расчете на душу населения - 9664 рубля.
В связи с этим гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет автоматизированно (т.е. без дополнительного предоставления документов) произведен перерасчет размера получаемой субсидии.
Постановление вступает в силу с 10 февраля 2017 года.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!