Максимальная новая величина прожиточного минимума в регионе составит 10,6 тыс. рублей

Постановлением правительства Самарской области утверждены новые величины прожиточного минимума за IV квартал 2016 г., сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

В том числе:

для трудоспособного населения - 10 642 руб.;

для пенсионеров - 7667 руб.;

для детей - 9415 руб.;

в расчете на душу населения - 9664 рубля.

В связи с этим гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет автоматизированно (т.е. без дополнительного предоставления документов) произведен перерасчет размера получаемой субсидии.

Постановление вступает в силу с 10 февраля 2017 года.