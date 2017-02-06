В Тольятти обсудят состояние 60 поставщиков АвтоВАЗа

8-9 февраля в Тольятти состоится третье совещание по вопросам взаимодействия с поставщиками автокомпонентов с участием представителей полпредства президента в ПФО, рассказал гендиректор Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности Самарской области" (КАПСО) Андрей Крайнов в интервью "Самарскому обозрению".

"К третьему мероприятию мы подготовились более детально и совместно с "АвтоВАЗ Рено Ниссан закупочная организация" и министерством промышленности и технологий Самарской области сделали сводное состояние по 60 поставщикам АвтоВАЗа, которых сегодня, на наш взгляд, можно рассматривать в проектах по локализации и импортозамещению, — сообщил Крайнов изданию. — Их мы распределили по четырем группам: те, которые уже реализуют проекты локализации, предприятия, готовые к проектам локализации; те, что могут приступить с учетом привлечения дополнительных финансовых ресурсов и методической поддержки; те, у которых тяжелое состояние, включая критических поставщиков (которые в последние 2-3 года показали себя не с лучшей стороны, у которых были проблемы с качеством продукции, надежностью, ритмичностью поставок на АвтоВАЗ)".

По его словам, планируется, что мероприятие будет включать два блока. На первом представители полпредства президента РФ в ПФО, минпромтеха Самарской области, "КАПСО" и "АРНЗО" будут обсуждать первоочередные предприятия и проекты по локализации. По ним уже достигнуты предварительные договоренности, которые осталось утвердить.

Вторая часть мероприятия будет посвящена "критическим поставщикам" и пройдет совместно с президентом АвтоВАЗа Николя Мором.

"Это совещание будет, на мой взгляд, первой стартовой встречей, которая даст начало уже конкретным работам с уже определенным пулом поставщиков по существующим и новым проектам локализации, — делится ожиданиями Крайнов. — По первым двум группам работа начнется уже, условно, с 10 февраля. При этом мы надеемся, что в течение 2017 года часть проектов нам удастся запустить. Наиболее готовые проекты будут вести непосредственно представители "АРНЗО", а часть предприятий, которым нужна методическая поддержка и привлечение финансирования, попадут под кураторство минпромтеха Самарской области и кластера. Из прорабатываемых сейчас 60 поставщиков половина, по нашему мнению, обладает хорошим потенциалом для локализации".

Крайнов отметил, что одна из приоритетных задач возглавляемой им ассоциации — повышение уровня локализации автокомпонентов. И такое понимание проблем разделяют власти.

"Руководство страны в лице полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича также в этом заинтересовано. Наши задачи в этом плане совпали, и инициатива Михаила Бабича придает существенный импульс развитию кластера и реализуемым в кластере проектам", — рассказал руководитель КАПСО.

Сейчас, по его словам, реальная доля импортных комплектующих составляет около 50%.

"Таким образом, наша долгосрочная задача — совместно с рабочей группой Михаила Бабича и министерством промышленности и технологий Самарской области вернуть 50% стоимости автомобиля на родину", — приводит слова Крайнова "Самарское обозрение".

Он также сообщил, что сейчас на начальной стадии проработки находится множество совместных проектов, суммарная стоимость которых составляет более 10 млрд руб., а их реализация затрагивает около 25% закупок ПАО "АвтоВАЗ", которые в настоящее время приходятся на импорт.