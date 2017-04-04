GM-АвтоВАЗ продлевает действие программы утилизации для Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ до 30 апреля 2017 г. продлевает действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами.

Об этом сообщил сайт автопроизводителя.

Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля, произведенного в 2017 г. и до участия в программе не состоявшего на учете в органах ГИБДД.

В программе участвуют все официальные дилеры Chevrolet Niva в Российской Федерации.