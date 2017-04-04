Видеомост соединил будущих и нынешних специалистов ракетно-космической отрасли России

Оператор связи "МегаФон" предоставил каналы связи для видеомоста, который соединил студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и представителей ведущих научно-технических центров страны, работающих в этой сфере.

В видеомосте, соединившем площадки на космодроме "Восточный", в Москве, Благовещенске и Самаре, приняли участие представители ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева", АО "РКЦ "Прогресс" (г. Самара), преподаватели и студенты инженерно-физического факультета ФГБОУ ВО Амурского государственного университета (АмГУ), представители Госкорпорации "Роскосмос", филиала ФГУП "ЦЭНКИ" КЦ-"Восточный", ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина", ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). В прозвучавших выступлениях были затронуты темы пилотируемой космонавтики в России, деятельности российских вузов по обеспечению космической отрасли нашей страны, настоящее и будущее создания ракет-носителей и космических аппаратов в РФ.

"Современные телеком-технологии позволяют значительно расширить возможности процесса обучения, и мы сегодня убедились в этом, — отметил декан инженерно-физического факультета АмГУ Аркадий Козырь. — Технологии видеомоста ускоряют время для студентов, желающих расширить кругозор своей будущей профессии, сильнее мотивируют учащихся к получению академических знаний. Прямое общение со специалистами в отрасли позволяет прикоснуться студентам к своим мечтам о космосе и получить ответы на все волнующие их вопросы с детства. Это, безусловно, будет способствовать стремлению к формированию профессиональных компетенций молодых специалистов. Уверен, что подобные технологии займут достойное место в современном образовании".

"Сегодня на космодроме "Восточный" и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине "космические" скорости передачи данных, — прокомментировал Андрей Левыкин, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон". — Наши телеком-решения предоставляют большие возможности в научной и образовательной сфере, связывая людей, находящихся за тысячи километров друг от друга. У "МегаФона" есть проект "Знания без границ", который мы реализуем вместе с крупнейшими вузами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Сегодняшний видеомост можно считать его логическим продолжением".

Мы рады оказать содействие проекту, способному повлиять на будущее космической отрасли нашей страны. Не зря Самару называют космической столицей России. Неоценимый опыт и знания, накопленные нашими земляками, должны передаваться молодым специалистам отрасли, в том числе и посредством таких проектов как "Знания без границ", — говорит Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

В рамках проекта "Знания без границ" более 1700 студентов и преподавателей дальневосточных вузов Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Якутска и Иркутска смогли дистанционно стать участниками лекций ведущих ученых России и задать вопросы лектору. В рамках 1-го этапа проекта прошли лекции биолога Александра Панчина, нейрофизиолога и психолога Ольги Сварник и астронома Владимира Сурдина. Лекции состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Иркутске, и каждая из этих площадок была соединена в режиме видеомоста с одним или несколькими вузами в разных городах Дальнего Востока и Восточной Сибири.