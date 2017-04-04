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ИТ Транспорт и связь

Видеомост соединил будущих и нынешних специалистов ракетно-космической отрасли России

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор связи "МегаФон" предоставил каналы связи для видеомоста, который соединил студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и представителей ведущих научно-технических центров страны, работающих в этой сфере.

В видеомосте, соединившем площадки на космодроме "Восточный", в Москве, Благовещенске и Самаре, приняли участие представители ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева", АО "РКЦ "Прогресс" (г. Самара), преподаватели и студенты инженерно-физического факультета ФГБОУ ВО Амурского государственного университета (АмГУ), представители Госкорпорации "Роскосмос", филиала ФГУП "ЦЭНКИ" КЦ-"Восточный", ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина", ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). В прозвучавших выступлениях были затронуты темы пилотируемой космонавтики в России, деятельности российских вузов по обеспечению космической отрасли нашей страны, настоящее и будущее создания ракет-носителей и космических аппаратов в РФ.

"Современные телеком-технологии позволяют значительно расширить возможности процесса обучения, и мы сегодня убедились в этом, — отметил декан инженерно-физического факультета АмГУ Аркадий Козырь. — Технологии видеомоста ускоряют время для студентов, желающих расширить кругозор своей будущей профессии, сильнее мотивируют учащихся к получению академических знаний. Прямое общение со специалистами в отрасли позволяет прикоснуться студентам к своим мечтам о космосе и получить ответы на все волнующие их вопросы с детства. Это, безусловно, будет способствовать стремлению к формированию профессиональных компетенций молодых специалистов. Уверен, что подобные технологии займут достойное место в современном образовании".

"Сегодня на космодроме "Восточный" и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине "космические" скорости передачи данных, — прокомментировал Андрей Левыкин, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон". — Наши телеком-решения предоставляют большие возможности в научной и образовательной сфере, связывая людей, находящихся за тысячи километров друг от друга. У "МегаФона" есть проект "Знания без границ", который мы реализуем вместе с крупнейшими вузами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Сегодняшний видеомост можно считать его логическим продолжением".

Мы рады оказать содействие проекту, способному повлиять на будущее космической отрасли нашей страны. Не зря Самару называют космической столицей России. Неоценимый опыт и знания, накопленные нашими земляками, должны передаваться молодым специалистам отрасли, в том числе и посредством таких проектов как "Знания без границ", — говорит Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон". 

В рамках проекта "Знания без границ" более 1700 студентов и преподавателей дальневосточных вузов Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Якутска и Иркутска смогли дистанционно стать участниками лекций ведущих ученых России и задать вопросы лектору. В рамках 1-го этапа проекта прошли лекции биолога Александра Панчина, нейрофизиолога и психолога Ольги Сварник и астронома Владимира Сурдина. Лекции состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Иркутске, и каждая из этих площадок была соединена в режиме видеомоста с одним или несколькими вузами в разных городах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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