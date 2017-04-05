Продажи Lada в первом квартале выросли на 8%

За три месяца 2017 г. было продано 61477 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщил сайт АвтоВАЗа.
Непосредственно в марте 2017 г. было продано 25110 пассажирских (PC) и коммерческих автомобилей (LCV), что на 13% больше марта 2016 года.
По итогам марта 2017 г. Lada XRAY установил месячный рекорд продаж - покупателей нашли 3020 автомобилей. Это на 900 машин больше, чем в феврале, и почти вдвое выше январских показателей.
Продажи Lada Vesta также демонстрируют положительную динамику, прибавляя примерно по тысяче автомобилей в месяц. Так, в марте 2017 г. было реализовано 6036 Vesta, что на 935 больше, чем в феврале текущего года.
Как сообщает автопроизводитель, в настоящее время продажи Lada осуществляют более 300 дилерских центров в 178 городах России.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.