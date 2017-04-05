Продажи Lada в первом квартале выросли на 8%

За три месяца 2017 г. было продано 61477 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщил сайт АвтоВАЗа.

Непосредственно в марте 2017 г. было продано 25110 пассажирских (PC) и коммерческих автомобилей (LCV), что на 13% больше марта 2016 года.



По итогам марта 2017 г. Lada XRAY установил месячный рекорд продаж - покупателей нашли 3020 автомобилей. Это на 900 машин больше, чем в феврале, и почти вдвое выше январских показателей.



Продажи Lada Vesta также демонстрируют положительную динамику, прибавляя примерно по тысяче автомобилей в месяц. Так, в марте 2017 г. было реализовано 6036 Vesta, что на 935 больше, чем в феврале текущего года.



Как сообщает автопроизводитель, в настоящее время продажи Lada осуществляют более 300 дилерских центров в 178 городах России.