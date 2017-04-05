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Продажи Lada в первом квартале выросли на 8%

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три месяца 2017 г. было продано 61477 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщил сайт АвтоВАЗа.

Непосредственно в марте 2017 г. было продано 25110 пассажирских (PC) и коммерческих автомобилей (LCV), что на 13% больше марта 2016 года. 

По итогам марта 2017 г. Lada XRAY установил месячный рекорд продаж - покупателей нашли 3020 автомобилей. Это на 900 машин больше, чем в феврале, и почти вдвое выше январских показателей. 

Продажи Lada Vesta также демонстрируют положительную динамику, прибавляя примерно по тысяче автомобилей в месяц. Так, в марте 2017 г. было реализовано 6036 Vesta, что на 935 больше, чем в феврале текущего года. 

Как сообщает автопроизводитель, в настоящее время продажи Lada осуществляют более 300 дилерских центров в 178 городах России.

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Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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