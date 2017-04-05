АвтоВАЗ выпустит юбилейную версию Lada 4х4

В 2017 г. АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada 4х4, посвященную юбилею этого автомобиля, сообщил пресс-центр предприятия.
Сейчас на предприятии выпускается Lada 4х4 в трехдверном и пятидверном вариантах. Два крупных этапа модернизации машины были проведены в 1993 и 2009 годах.
За последний этап модернизации в машине появилось 250 новых элементов. Автомобиль стал более динамичным, комфортным и безопасным, отмечается в релизе. Улучшилась управляемость - как на шоссе, так и на бездорожье. В 2016 г. на Lada 4х4 появились газонаполненные амортизаторы и необслуживаемые подшипники передних ступиц.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.