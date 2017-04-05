АвтоВАЗ выпустит юбилейную версию Lada 4х4

В 2017 г. АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada 4х4, посвященную юбилею этого автомобиля, сообщил пресс-центр предприятия.

Сейчас на предприятии выпускается Lada 4х4 в трехдверном и пятидверном вариантах. Два крупных этапа модернизации машины были проведены в 1993 и 2009 годах.

За последний этап модернизации в машине появилось 250 новых элементов. Автомобиль стал более динамичным, комфортным и безопасным, отмечается в релизе. Улучшилась управляемость - как на шоссе, так и на бездорожье. В 2016 г. на Lada 4х4 появились газонаполненные амортизаторы и необслуживаемые подшипники передних ступиц.