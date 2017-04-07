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Дорожное строительство Транспорт и связь

Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали "Центральная"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский проект строительства автомагистрали "Центральная", включающий реконструкцию проспекта Карла Маркса, может быть поддержан за счет средств федерального дорожного фонда, сообщила пресс-служба Росавтодора.

Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали "Центральная" Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали "Центральная"
Фото: Владимир Котмишев

Ведомство ожидает заявки Самарской области на предоставление проекту дополнительной финансовой поддержки на условиях трехстороннего финансирования: за счет госбюджета, бюджета региона и вложений частного консорциума.

Маршрут трассы пройдет от проспекта Кирова и далее с пересечениями улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Ракитовским шоссе, потом в районе платформы Дачная и до границы города. После этого - от городской границы до магистрали "Центральная", а затем до Обводной дороги. Общая протяженность участка дорожных работ составит восемь километров.

Помимо Самарской области, претендентами на федеральное софинансирование являются проекты из Хабаровского и Пермского краев, Башкирии, Татарстана, Тюменской и Новосибирской областей.
Дополнительному импульсу для привлечения в дорожные проекты частных инвестиций способствовала система "Платон", которая увеличила объемы дорожного фонда и количество средств, выделяемых на инфраструктуру. По итогам прошлого года за счет ее сборов на российские дороги уже направлено более 22 млрд рублей.

Благодаря "Платону" в дорожный фонд Самарской области уже было направлено более 1,4 млрд рублей. На эти средства профинансировано строительство Фрунзенского моста и отремонтировано более 80 км дорожного покрытия на улицах Самары. Также продолжается ремонт моста через р. Самару на трассе Богатое - Самара - Оренбург.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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