Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали "Центральная"

Самарский проект строительства автомагистрали "Центральная", включающий реконструкцию проспекта Карла Маркса, может быть поддержан за счет средств федерального дорожного фонда, сообщила пресс-служба Росавтодора.
Ведомство ожидает заявки Самарской области на предоставление проекту дополнительной финансовой поддержки на условиях трехстороннего финансирования: за счет госбюджета, бюджета региона и вложений частного консорциума.
Маршрут трассы пройдет от проспекта Кирова и далее с пересечениями улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Ракитовским шоссе, потом в районе платформы Дачная и до границы города. После этого - от городской границы до магистрали "Центральная", а затем до Обводной дороги. Общая протяженность участка дорожных работ составит восемь километров.
Помимо Самарской области, претендентами на федеральное софинансирование являются проекты из Хабаровского и Пермского краев, Башкирии, Татарстана, Тюменской и Новосибирской областей.
Дополнительному импульсу для привлечения в дорожные проекты частных инвестиций способствовала система "Платон", которая увеличила объемы дорожного фонда и количество средств, выделяемых на инфраструктуру. По итогам прошлого года за счет ее сборов на российские дороги уже направлено более 22 млрд рублей.
Благодаря "Платону" в дорожный фонд Самарской области уже было направлено более 1,4 млрд рублей. На эти средства профинансировано строительство Фрунзенского моста и отремонтировано более 80 км дорожного покрытия на улицах Самары. Также продолжается ремонт моста через р. Самару на трассе Богатое - Самара - Оренбург.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...