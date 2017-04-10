Серийное производство Chevrolet Niva стартовало в Казахстане

Серийное производство автомобилей Chevrolet Niva стартовало в понедельник, 10 апреля, на казахстанском заводе "СарыаркаАвтоПром", который располагается в городе Костанае, пишет kolesa.ru.
Сборка внедорожника налажена из тех машинокомплектов, которые поставляются с СП, находящегося в Тольятти. В пресс-центре отметили, что соглашение о поставке сборочных комплектов представители ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" и ТОО "СарыаркаАвтоПром" подписали еще в январе текущего года.
"Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ", — комментируют в GM-Avtovaz. — Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей".
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.