Серийное производство Chevrolet Niva стартовало в Казахстане

Серийное производство автомобилей Chevrolet Niva стартовало в понедельник, 10 апреля, на казахстанском заводе "СарыаркаАвтоПром", который располагается в городе Костанае, пишет kolesa.ru.

Сборка внедорожника налажена из тех машинокомплектов, которые поставляются с СП, находящегося в Тольятти. В пресс-центре отметили, что соглашение о поставке сборочных комплектов представители ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" и ТОО "СарыаркаАвтоПром" подписали еще в январе текущего года.

"Казахстан является одним из наиболее значимых экспортных рынков для ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ", — комментируют в GM-Avtovaz. — Локализация сборки позволит повысить конкурентоспособность внедорожника и предложить продукт, соответствующий ожиданиям потребителей".