АвтоВАЗ начал производство юбилейной версии Lada 4х4

На АвтоВАЗе началось производство новой версии Lada 4х4 в юбилейной комплектации, которая посвящена 40-летию внедорожника, сообщил сайт автопроизводителя.

Всего будет выпущено 1977 машин, у дилеров они появятся в июне.

Главные особенности Lada 4х4 в версии 40th Anniversary - новые цветовые решения в отделке салона, экстерьера и оригинальные шильдики с символикой юбилея.

Часть юбилейных автомобилей будет окрашена в камуфляж - впервые в заводских условиях. Пятнистая поверхность создана сочетанием трех цветов - светло-зеленого, темно-зеленого и черного.

Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных Lada 4х4 - в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий. Машины в защитном окрасе оснащаются черными литыми дисками колес, а остальные юбилейные внедорожники - двухцветными черно-серебристыми дисками.

Особое исполнение Lada 4х4 подчеркивают такие элементы салона как яркая красно-оранжевая ''маска'' комбинации приборов, оплетка руля из экокожи и накладки порога из нержавеющей стали, отмечают в релизе. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений.

Обивка сидений - из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой.

Непременный атрибут специальной серии - это оригинальные таблички на передних крыльях, двери задка и крышке бардачка. На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 - эта цифра означает год начала производства Lada 4х4 и количество машин в ограниченной серии.

Планируется, что автомобили Lada 4х4 в юбилейной комплектации появятся у дилеров в июне.