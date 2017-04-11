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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начал производство юбилейной версии Lada 4х4

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На АвтоВАЗе началось производство новой версии Lada 4х4 в юбилейной комплектации, которая посвящена 40-летию внедорожника, сообщил сайт автопроизводителя.

Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

Всего будет выпущено 1977 машин, у дилеров они появятся в июне.

Главные особенности Lada 4х4 в версии 40th Anniversary - новые цветовые решения в отделке салона, экстерьера и оригинальные шильдики с символикой юбилея.

Часть юбилейных автомобилей будет окрашена в камуфляж - впервые в заводских условиях. Пятнистая поверхность создана сочетанием трех цветов - светло-зеленого, темно-зеленого и черного.

Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных Lada 4х4 - в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий. Машины в защитном окрасе оснащаются черными литыми дисками колес, а остальные юбилейные внедорожники - двухцветными черно-серебристыми дисками.

Особое исполнение Lada 4х4 подчеркивают такие элементы салона как яркая красно-оранжевая ''маска'' комбинации приборов, оплетка руля из экокожи и накладки порога из нержавеющей стали, отмечают  в релизе. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений.

Обивка сидений - из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой.

Непременный атрибут специальной серии - это оригинальные таблички на передних крыльях, двери задка и крышке бардачка. На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 - эта цифра означает год начала производства Lada 4х4 и количество машин в ограниченной серии.

Планируется, что автомобили Lada 4х4 в юбилейной комплектации появятся у дилеров в июне.

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Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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