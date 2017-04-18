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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Молочные продукты из Елховки теперь можно найти в крупных торговых сетях

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выросший объем производства позволяет молокозаводу обеспечивать бесперебойные поставки в Самару, Тольятти, в федеральные торговые сети Х5 Retail Group, Магнит, Лента, а также в локальные сети Орбита, Пеликан, Находка.

Приверженцев здорового питания, выбирающих местного производителя, становится больше. Как и местных товаров на полках магазинов. Так, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, за 2016 год доля региональных производителей молока в торговом обороте продовольствия составляет больше 50%.

Отвечая на запросы потребителя, увеличил свой объем производства и Елховский молочный комбинат. Мощность предприятия в 2016 году возросла до 35 тонн молока в сутки. Вырос и предлагаемый ассортимент. Сегодня покупателям доступны 22 позиций: молоко, сметана, творог, ряженка, кефир, бифидок, йогурт, снежок, варенец и масло. Все производится из отборного сырья, которое подвергается тщательной переработке и производственному контролю. С тем, что молочные продукты — рекордсмены по содержанию полезных витаминов и микроэлементов, не поспоришь. И чем меньше в них красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, загустителей и прочей "химии", тем они полезнее. На заводе тщательно следят за соблюдением традиционных технологий, которые существуют с начала образования предприятия.

Большое внимание в этом процессе уделяется контролю качества входящего сырья. Молоко закупается заводом только у проверенных фермерских хозяйств Самарской и Ульяновской областей и республики Татарстан. И в производство поступает только после тщательной проверки в собственной лаборатории.

Стадия очистки в центробежном сепараторе сменяется обязательной тепловой обработкой, которая гарантирует отсутствие в молоке посторонних веществ. Далее следуют процессы пастеризации и нормализации, охлаждение и розлив. Для приведения молока к соответствующему проценту жирности используются только натуральные сливки. Жестко соблюдаются и сроки изготовления и реализации продукции. Поставка в торговые точки происходит напрямую с завода, минуя склады. Это гарантирует соблюдение условий транспортировки и хранения молочных продуктов. Так, от дойки коровы на ферме до поставки готового молока на прилавок магазина проходят всего сутки, для кисломолочных продуктов — двое суток.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 13:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 07:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 12:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 12:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

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