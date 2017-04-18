Молочные продукты из Елховки теперь можно найти в крупных торговых сетях

Выросший объем производства позволяет молокозаводу обеспечивать бесперебойные поставки в Самару, Тольятти, в федеральные торговые сети Х5 Retail Group, Магнит, Лента, а также в локальные сети Орбита, Пеликан, Находка.

Приверженцев здорового питания, выбирающих местного производителя, становится больше. Как и местных товаров на полках магазинов. Так, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, за 2016 год доля региональных производителей молока в торговом обороте продовольствия составляет больше 50%.

Отвечая на запросы потребителя, увеличил свой объем производства и Елховский молочный комбинат. Мощность предприятия в 2016 году возросла до 35 тонн молока в сутки. Вырос и предлагаемый ассортимент. Сегодня покупателям доступны 22 позиций: молоко, сметана, творог, ряженка, кефир, бифидок, йогурт, снежок, варенец и масло. Все производится из отборного сырья, которое подвергается тщательной переработке и производственному контролю. С тем, что молочные продукты — рекордсмены по содержанию полезных витаминов и микроэлементов, не поспоришь. И чем меньше в них красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, загустителей и прочей "химии", тем они полезнее. На заводе тщательно следят за соблюдением традиционных технологий, которые существуют с начала образования предприятия.

Большое внимание в этом процессе уделяется контролю качества входящего сырья. Молоко закупается заводом только у проверенных фермерских хозяйств Самарской и Ульяновской областей и республики Татарстан. И в производство поступает только после тщательной проверки в собственной лаборатории.

Стадия очистки в центробежном сепараторе сменяется обязательной тепловой обработкой, которая гарантирует отсутствие в молоке посторонних веществ. Далее следуют процессы пастеризации и нормализации, охлаждение и розлив. Для приведения молока к соответствующему проценту жирности используются только натуральные сливки. Жестко соблюдаются и сроки изготовления и реализации продукции. Поставка в торговые точки происходит напрямую с завода, минуя склады. Это гарантирует соблюдение условий транспортировки и хранения молочных продуктов. Так, от дойки коровы на ферме до поставки готового молока на прилавок магазина проходят всего сутки, для кисломолочных продуктов — двое суток.