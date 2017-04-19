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"Ростелеком" запустил платформу информационно-библиотечных центров

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запустил платформу информационно-библиотечных центров. Платформа предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и включает широкий функционал для организации электронного обучения. На ее основе собран цифровой образовательный контент, который ориентирован на все уровни системы образования России.

"Ростелеком" сотрудничает с ведущими российскими издательствами и создателями цифрового образовательного контента. Среди партнеров  проекта — издательства "Просвещение", "Русское слово", "Бином", "Детская литература", "Директ-Медиа", "Физикон", "Новый Диск", "1 Сентября" и другие. Платформа создана в соответствии с требованиями Концепции развития информационно-библиотечных центров при методической поддержке научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского и Русской школьной ассоциации библиотек на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Информационная система, которую предлагает "Ростелеком", может быть интегрирована с внедренными в образовательные организации электронными дневниками и журналами  для обеспечения механизмов сквозной авторизации пользователей. В планах развития платформы — реализация инструментов для проведения тематических, рубежных и итоговых контрольных мероприятий.

Платформа "Ростелекома" представляет собой комплексную автоматизированную информационную систему, включающую в себя модули и сервисы, среди которых электронная библиотека, единая система построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т. д. Вход на платформу осуществляется через единый портал. Платформа обеспечивает возможность унифицированного доступа и работы с различными типами электронного контента: учебники, книги и периодические издания, образовательные ресурсы. Предусмотрена возможность воспроизведения электронного контента на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и оффлайн режимах.

Каталог доступного на платформе контента уже насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, научно-популярные издания, словари и методические пособия.

"Сегодня Российские школы и вузы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое. Роль современной школьной библиотеки принципиально меняется — она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря, активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. "Ростелеком" видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт — платформу информационно-библиотечных центров. Она является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек", — заявила вице-президент ПАО "Ростелеком" Ольга Румянцева.

"Ориентируясь на полное соответствие требованиям ФГОС, платформа может являться основой для формирования концепции электронного обучения как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и отдельных образовательных организаций", — подчеркнула она.

Этот продукт рассчитан на широкий круг пользователей: школьники и студенты, их законных представители; педагоги; сотрудники региональных органов управления образованием, институты развития образования и органы, ответственные за организацию повышения квалификации педагогических работников. Платформа "Ростелекома" успешно внедрена и эксплуатируется в Новосибирской области и Забайкальском крае.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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