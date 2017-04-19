"Ростелеком" запустил платформу информационно-библиотечных центров. Платформа предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и включает широкий функционал для организации электронного обучения. На ее основе собран цифровой образовательный контент, который ориентирован на все уровни системы образования России.
"Ростелеком" сотрудничает с ведущими российскими издательствами и создателями цифрового образовательного контента. Среди партнеров проекта — издательства "Просвещение", "Русское слово", "Бином", "Детская литература", "Директ-Медиа", "Физикон", "Новый Диск", "1 Сентября" и другие. Платформа создана в соответствии с требованиями Концепции развития информационно-библиотечных центров при методической поддержке научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского и Русской школьной ассоциации библиотек на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Информационная система, которую предлагает "Ростелеком", может быть интегрирована с внедренными в образовательные организации электронными дневниками и журналами для обеспечения механизмов сквозной авторизации пользователей. В планах развития платформы — реализация инструментов для проведения тематических, рубежных и итоговых контрольных мероприятий.
Платформа "Ростелекома" представляет собой комплексную автоматизированную информационную систему, включающую в себя модули и сервисы, среди которых электронная библиотека, единая система построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т. д. Вход на платформу осуществляется через единый портал. Платформа обеспечивает возможность унифицированного доступа и работы с различными типами электронного контента: учебники, книги и периодические издания, образовательные ресурсы. Предусмотрена возможность воспроизведения электронного контента на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и оффлайн режимах.
Каталог доступного на платформе контента уже насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, научно-популярные издания, словари и методические пособия.
"Сегодня Российские школы и вузы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое. Роль современной школьной библиотеки принципиально меняется — она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря, активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. "Ростелеком" видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт — платформу информационно-библиотечных центров. Она является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек", — заявила вице-президент ПАО "Ростелеком" Ольга Румянцева.
"Ориентируясь на полное соответствие требованиям ФГОС, платформа может являться основой для формирования концепции электронного обучения как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ и отдельных образовательных организаций", — подчеркнула она.
Этот продукт рассчитан на широкий круг пользователей: школьники и студенты, их законных представители; педагоги; сотрудники региональных органов управления образованием, институты развития образования и органы, ответственные за организацию повышения квалификации педагогических работников. Платформа "Ростелекома" успешно внедрена и эксплуатируется в Новосибирской области и Забайкальском крае.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???