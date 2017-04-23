Депутата Матвеева принудительно доставили в отдел полиции

В воскресенье, 23 апреля, в отделе полиции № 4 Самары был составлен протокол об административном правонарушении в отношении депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.
Депутата, одного из организаторов несогласованного с властями шествия от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии, доставили в отдел полиции согласно ст. 27.2 КоАП РФ. Она гласит, что сотрудники органов внутренних дел имеют право доставить, а именно принудительно препроводить физическое лицо, для составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения.
За административное правонарушение депутату грозит штраф.
Напомним, 23 апреля, в Самаре прошел несанкционированный марш от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии. По предварительным данным, на протестную демонстрацию вышло около 400 человек.
Последние комментарии
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.