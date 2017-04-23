Депутата Матвеева принудительно доставили в отдел полиции

В воскресенье, 23 апреля, в отделе полиции № 4 Самары был составлен протокол об административном правонарушении в отношении депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.

Депутата, одного из организаторов несогласованного с властями шествия от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии, доставили в отдел полиции согласно ст. 27.2 КоАП РФ. Она гласит, что сотрудники органов внутренних дел имеют право доставить, а именно принудительно препроводить физическое лицо, для составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения.

За административное правонарушение депутату грозит штраф.

Напомним, 23 апреля, в Самаре прошел несанкционированный марш от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии. По предварительным данным, на протестную демонстрацию вышло около 400 человек.