Между Тольятти и Жигулевском пустили дополнительную электричку

Во время проведения ремонта моста через Волгу на Жигулевской ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 "Урал" добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на электричке.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Автограда.

Транспортное сообщение между станциями "Жигулевск" и "Жигулевское море" налажено на время проведения ремонта по согласованию с министерством транспорта области. Движение пригородного поезда по маршруту "Жигулевск — Жигулевское море" организовано "Самарской пригородной пассажирской компанией".

Поезд курсирует по будням два раза в день. Из Жигулевска поезд отправляется в 06:30 и прибывает на станцию "Жигулевское море" в 06:44.

Вечером из Тольятти поезд отправляется в 17:57 и прибывает в Жигулевск в 18:14.

Стоимость проезда — 18,4 рублей.

Напомним, ранее, в связи с ремонтными работами на плотине была пущена дополнительная электричка по рабочим дням.