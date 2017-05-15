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Транспорт Транспорт и связь

Между Тольятти и Жигулевском пустили дополнительную электричку

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время проведения ремонта моста через Волгу на Жигулевской ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 "Урал" добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на электричке.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Автограда.

Транспортное сообщение между станциями "Жигулевск" и "Жигулевское море" налажено на время проведения ремонта по согласованию с министерством транспорта области. Движение пригородного поезда по маршруту "Жигулевск — Жигулевское море" организовано "Самарской пригородной пассажирской компанией".

Поезд курсирует по будням два раза в день. Из Жигулевска поезд отправляется в 06:30 и прибывает на станцию "Жигулевское море" в 06:44.

Вечером из Тольятти поезд отправляется в 17:57 и прибывает в Жигулевск в 18:14.

Стоимость проезда — 18,4 рублей.

Напомним, ранее, в связи с ремонтными работами на плотине была пущена дополнительная электричка по рабочим дням.

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